Путин проведет встречу с временным президентом Сирии аш-Шараа в Кремле

Президент РФ Владимир Путин 15 октября проведет беседу с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Кремле. После встречи лидеров стран состоятся российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он назвал сегодняшний день важным для отношений Москвы и Дамаска. Песков отметил, что это будет первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в республике.

Во второй половине дня Путин проведет совещание с членами правительства. Встреча пройдет в преддверии дня работников дорожного хозяйства, поэтому вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложит главе государства о дорожном строительстве. Участники совещания также рассмотрят текущие вопросы.

Президент Сирии: отношения Дамаска с Москвой не противоречат общению с Западом

Политика / Международные отношения

По словам Пескова, 15 октября президент РФ в формате видеоконференции примет участие в открытии новых дорог в разных субъектах.

Помимо этого, у Путина запланированы рабочие встречи, которые будут носить непубличный характер, добавил пресс-секретарь президента РФ.

14 октября Syria TV сообщил, что аш-Шараа посетит Россию 15 октября. Кремль утром 15 октября сообщил, что главы государств планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Al Wakeel News писал, что на переговорах в Москве аш-Шараа потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада, который получил политическое убежище в России.

