Главная / Политика /

СМИ: лидер Сирии потребует от России выдать Башара Асада

Ведомости

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве 15 октября потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада. Об этом пишет Al Wakeel News со ссылкой на сирийские источники.

«Лидер Сирии официально обратится к российской стороне с просьбой о выдаче бывшего президента Сирии Башара Асада, бывшего союзника Москвы, для суда за то, что он назвал «преступлениями против сирийцев», – говорится в сообщении.

14 октября Syria TV сообщил, что аш-Шараа посетит Россию 15 октября. Кремль утром 15 октября подтвердил, что встреча президента РФ Владимира Путина и аш-Шараа состоится в Москве.

Согласно сообщению Кремля, планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие ситуации на Ближнем Востоке.

До этого, 9 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал «серьезный разговор» с аш-Шараа в рамках российско-арабского саммита, но мероприятие перенесли в связи с урегулированием ситуации в секторе Газа.

