Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит РФ 15 октября

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит РФ 15 октябряВ этот день в Москве должен был пройти первый российско-арабский саммит
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Россию 15 октября. Об этом сообщает Syria TV.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 октября анонсировал «серьезный разговор» с аш-Шараа в рамках российско-арабского саммита, но мероприятие перенесли в связи с обострением ситуации в секторе Газа.
Лавров также говорил о необходимости переформатировать функционал присутствия российских военных сил в Сирии. Одной из задач Лавров назвал использование порта и аэропорта для доставки гуманитарных грузов из России, из стран Персидского залива в страны Африки. По его словам, это будет востребовано и Москва готова согласовывать детали.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Россия предоставила бывшему президенту Сирии Башару Асаду политическое убежище после его свержения.
В конце сентября суд в Сирии выдал ордер на арест бывшего лидера республики, который включает обвинения в умышленном убийстве и пытках, приведших к смерти. Решение принято на основании иска, поданного родственниками жертв «событий в Дараа, произошедших 23 ноября 2011 г.». С ноября 2011 г. по январь 2013 г. в Дараа прошла серия столкновений сирийской армии и вооруженной оппозиции.