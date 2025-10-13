Лавров: первый российско-арабский саммит пройдет после согласования новых сроков

9 октября президент России Владимир Путин и председатель Лиги арабских государств (ЛАГ) Мухаммед Судани договорились перенести проведение саммита, первоначально запланированного на 15 октября в Москве. Решение было принято из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа, что затруднило бы личное участие многих арабских лидеров. Сообщалось, что российская и иракская стороны уведомят арабские государства об изменении дат по дипломатическим каналам.