Лавров: первый российско-арабский саммит пройдет после согласования новых сроков
Первый российско-арабский саммит, перенесенный из-за обострения ситуации в секторе Газа, состоится после того, как стороны утвердят новые сроки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями арабских СМИ.
«Я уверен, что он состоится, как только будет понятно, какие сроки наиболее удобны для этого. Итоговые документы практически готовы», – сказал Лавров.
9 октября президент России Владимир Путин и председатель Лиги арабских государств (ЛАГ) Мухаммед Судани договорились перенести проведение саммита, первоначально запланированного на 15 октября в Москве. Решение было принято из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа, что затруднило бы личное участие многих арабских лидеров. Сообщалось, что российская и иракская стороны уведомят арабские государства об изменении дат по дипломатическим каналам.
10 октября помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что саммит планируется провести в ноябре.