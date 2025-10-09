Путин и глава ЛАГ решили перенести проведение Российско-Арабского саммита
Президент России Владимир Путин и председатель Лиги арабских государств (ЛАГ) Мухаммед Судани договорились перенести проведение первого Российско-Арабского саммита, который планировался в Москве 15 октября. Об этом сообщили в Кремле.
Стороны по телефону обсудили подготовку к саммиту и пришли к выводу, что из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа многим приглашенным лидерам арабских стран будет затруднительно лично прибыть в Москву.
Путин и Судани сочли целесообразным перенести проведение форума на более поздний срок, который будет согласован дополнительно. Российская и иракская стороны уведомят об этом арабские государства по дипломатическим каналам.
О начале подготовки к подписанию соглашения между Израилем и движением «Хамас» было объявлено 9 октября. Трамп сообщил, что стороны достигли договоренности по первому этапу мирного плана, предусматривающего скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.
Однако, как позже заявил представитель палестинского движения в Ливане Валид Килани, первый этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа пока не подписан. По его словам, стороны не смогли согласовать списки палестинских заключенных, что стало причиной задержки.