Соглашение по Газе еще не подписано из-за разногласий по списку имен от «Хамаса»
Первый этап соглашения по прекращению огня в секторе Газа пока не подписан, заявил представитель палестинского движения в Ливане Валид Килани, передает «РИА Новости». Причиной этому стали разногласия по спискам имен палестинских заключенных.
«Соглашение о прекращении огня в секторе Газа пока не подписано из-за разногласий по поводу списка палестинских заключенных – лидеров, которых предполагается освободить из израильских тюрем», – сказал он.
Палестинская группировка представила список: Марван Баргути, Абдулла Баргути, Ахмед Саадат, Ибрагим Хамид и Хасан Салама.
О старте подписания соглашения между Израилем и «Хамасом» было объявлено 9 октября. Президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны достигли договоренности по первому этапу мирного плана, который предложил американский лидер. Он предполагает скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.
29 сентября Белый дом представил план урегулирования кризиса в Газе. Предполагается демилитаризировать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, убив свыше 1200 человек и похитив более 200 жителей и иностранцев. Израиль в ответ начал военную операцию в секторе Газа. С октября 2023 г. общее число погибших превысило 65 000 человек, пострадавших – 166 000, заявляли в минздраве анклава.