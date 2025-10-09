Соглашение по Газе еще не подписано из-за разногласий по списку имен от «Хамаса»

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, убив свыше 1200 человек и похитив более 200 жителей и иностранцев. Израиль в ответ начал военную операцию в секторе Газа. С октября 2023 г. общее число погибших превысило 65 000 человек, пострадавших – 166 000, заявляли в минздраве анклава.