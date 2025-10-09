«Хамас» получил гарантии невозобновления боев в Газе
«Хамас» получил от посредников, включая США, гарантии того, что Израиль не возобновит боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщил член политбюро организации, передает ТАСС.
До этого сообщалось, что в Газе вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом». По данным источников Ynet, в ближайшие выходные группировка вернет под свой контроль большую часть анклава, а со следующей недели тысячи израильских резервистов будут освобождены от службы.
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и «Хамас» достигли договоренности по первому этапу мирного плана, предполагающего скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.
Согласно информации Sky News Arabia, соглашение о полном прекращении огня предусматривает постепенный вывод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных. Как уточняло агентство Reuters, подписание документа ожидалось в 12:00 по израильскому времени (совпадает с московским).