«Хамас» получил гарантии невозобновления боев в Газе

До этого сообщалось, что в Газе вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом». По данным источников Ynet, в ближайшие выходные группировка вернет под свой контроль большую часть анклава, а со следующей недели тысячи израильских резервистов будут освобождены от службы.