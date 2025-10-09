Что известно о сделке Израиля и «Хамаса»

Заявление президента Трампа о том, что Израиль и «Хамас» подписали первую фазу его плана по прекращению войны, привело к значительному укреплению шекеля – за счет доллара и евро. В настоящее время доллар торгуется около отметки 3,24 шекеля, что является трехлетним минимумом, после того как его официальный курс был установлен вчера на уровне 3,27. Евро торгуется около 3,77, при том что его официальный курс был зафиксирован вчера на уровне 3,81.