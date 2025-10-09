Что известно о сделке Израиля и «Хамаса»Пленных освободят, а ЦАХАЛ выведет военных с 70% территории сектора Газа
9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское движение «Хамас» достигли соглашения о первом этапе мирного урегулирования. По данным источников Sky News Arabia, соглашение о полном прекращении огня включает в себя постепенный вывод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных.
По сведениям Ynet, после отвода израильских войск к установленным рубежам под контролем Армии обороны Израиля останется 53% территории сектора Газа. Этот показатель примерно на 4% меньше площади, которая была определена «желтой линией» в мирном плане Трампа. Указанная линия представляла собой первоначальную стадию вывода войск после достижения договоренностей об освобождении заложников.
The Guardian напомнила, что в последние дни переговорщики встречались в Египте для устранения разногласий между «Хамасом» и Израилем по поводу деталей «первого этапа» плана из 21 пункта, о котором Трамп объявил в Белом доме на прошлой неделе. В заявлении «Хамаса» говорится, что сделка была заключена после «ответственных и серьезных переговоров» по предложению Трампа.
«Хамас» намерен освободить всех 20 живых заложников в эти выходные, писала Associated Press со ссылкой на источники. Погибших заложников вернут позже, поэтапно. Будут также освобождены несколько сотен палестинских заключенных, удерживаемых Израилем.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил США благодарность «за их приверженность этой священной миссии по освобождению наших заложников». Политик также заявил, что 9 октября созовет правительство Израиля для утверждения сделки.
Израильский «Форум семей заложников» заявил, что воспринял новость о прекращении огня с «воодушевлением, предвкушением и опасениями». Организация призвала правительство Израиля немедленно собраться для утверждения соглашения и похвалила Трампа за его «преданность делу и решительность, которые привели к этому историческому прорыву».
Заявление президента Трампа о том, что Израиль и «Хамас» подписали первую фазу его плана по прекращению войны, привело к значительному укреплению шекеля – за счет доллара и евро. В настоящее время доллар торгуется около отметки 3,24 шекеля, что является трехлетним минимумом, после того как его официальный курс был установлен вчера на уровне 3,27. Евро торгуется около 3,77, при том что его официальный курс был зафиксирован вчера на уровне 3,81.
29 сентября Белый дом представил план урегулирования кризиса в Газе, предполагающий демилитаризовать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также подразумевает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.
8 октября Трамп отметил успешный ход переговоров по Газе и заявил, что может поехать на Ближний Восток 12 октября.