Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу

Ведомости

Режим прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа вступил в силу. Об этом сообщает Ynet.

По словам военных, в эти выходные «Хамас» вернет под свой контроль большую часть территории анклава. Кроме того, по данным Ynet, со следующей недели тысячи резервистов будут освобождены от службы.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и «Хамас» достигли соглашения по первому этапу мирного плана, что означает скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к «согласованной линии». Согласно данным источников Sky News Arabia, соглашение о полном прекращении огня включает в себя постепенный вывод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных.

Позже Reuters со ссылкой на источники писало, что подписание соглашения между Израилем и палестинским движением «Хамас» по первому этапу мирного плана ожидалось в 12:00 по израильскому времени (совпадает с московским).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь