Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу
Режим прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа вступил в силу. Об этом сообщает Ynet.
По словам военных, в эти выходные «Хамас» вернет под свой контроль большую часть территории анклава. Кроме того, по данным Ynet, со следующей недели тысячи резервистов будут освобождены от службы.
9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и «Хамас» достигли соглашения по первому этапу мирного плана, что означает скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к «согласованной линии». Согласно данным источников Sky News Arabia, соглашение о полном прекращении огня включает в себя постепенный вывод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных.
Позже Reuters со ссылкой на источники писало, что подписание соглашения между Израилем и палестинским движением «Хамас» по первому этапу мирного плана ожидалось в 12:00 по израильскому времени (совпадает с московским).