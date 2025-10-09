Газета
Главная / Политика /

Израиль и «Хамас» подпишут первый этап мирного плана в полдень

Ожидается, что подписание соглашения между Израилем и палестинским движением «Хамас» по первому этапу мирного плана состоится в 12:00 по израильскому времени (совпадает с московским). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Подписание соглашения по первому этапу плана президента США Дональда Трампа по Газе ожидается в 12:00», – указано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и «Хамас» достигли соглашения по первому этапу мирного плана, что означает скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к «согласованной линии». Согласно данным источников Sky News Arabia, соглашение о полном прекращении огня включает в себя постепенный вывод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных.

По словам Трампа, обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках соглашения между Израилем и «Хамасом» может состояться 13 октября.

