Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Первый Российско-арабский саммит может состояться в ноябре

Ведомости

Первый Российско-арабский саммит, перенесенный с 15 октября, планируется провести в ноябре. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту Александру Юнашеву.

По его словам, точные даты еще обсуждаются.

«В зависимости от того, как пойдет ситуация в контексте реализации плана Трампа, и так далее. Как наши арабские друзья подскажут. Будем учитывать все точки зрения», – пояснил Ушаков.

9 октября стало известно, что президент России Владимир Путин и председатель Лиги арабских государств (ЛАГ) Мухаммед Судани договорились перенести проведение первого Российско-арабского саммита.

Собеседники по телефону обсудили подготовку к мероприятию и пришли к выводу, что из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа многим приглашенным лидерам арабских стран будет затруднительно прибыть в Москву лично. Поэтому Путин и Судани сочли целесообразным перенести форум на более поздний срок, который стороны согласуют дополнительно. Сообщалось, что российская и иракская стороны уведомят об изменении дат арабские государства по дипломатическим каналам.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте