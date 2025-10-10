Первый Российско-арабский саммит может состояться в ноябре
Первый Российско-арабский саммит, перенесенный с 15 октября, планируется провести в ноябре. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту Александру Юнашеву.
По его словам, точные даты еще обсуждаются.
«В зависимости от того, как пойдет ситуация в контексте реализации плана Трампа, и так далее. Как наши арабские друзья подскажут. Будем учитывать все точки зрения», – пояснил Ушаков.
9 октября стало известно, что президент России Владимир Путин и председатель Лиги арабских государств (ЛАГ) Мухаммед Судани договорились перенести проведение первого Российско-арабского саммита.
Собеседники по телефону обсудили подготовку к мероприятию и пришли к выводу, что из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа многим приглашенным лидерам арабских стран будет затруднительно прибыть в Москву лично. Поэтому Путин и Судани сочли целесообразным перенести форум на более поздний срок, который стороны согласуют дополнительно. Сообщалось, что российская и иракская стороны уведомят об изменении дат арабские государства по дипломатическим каналам.