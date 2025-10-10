Первый Российско-арабский саммит может состояться в ноябре

Собеседники по телефону обсудили подготовку к мероприятию и пришли к выводу, что из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа многим приглашенным лидерам арабских стран будет затруднительно прибыть в Москву лично. Поэтому Путин и Судани сочли целесообразным перенести форум на более поздний срок, который стороны согласуют дополнительно. Сообщалось, что российская и иракская стороны уведомят об изменении дат арабские государства по дипломатическим каналам.