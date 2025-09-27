Суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада

Суд в Сирии выдал ордер на арест Башара АсадаОбвинения связаны с событиями в Дараа в 2011 году
Суд в Сирии выдал ордер на арест бывшего лидера республики Башара Асада. Об этом сообщило сирийское агентство Sana.
Ордер на его арест включает обвинения в умышленном убийстве и пытках, приведших к смерти, пояснил агентству верховный судья. Судебное решение открывает путь для распространения уведомления через Интерпол.
Как уточнил собеседник агентства, действие предпринимается на основании иска, поданного родственниками жертв «событий в Дараа, произошедших 23 ноября 2011 г.».
С ноября 2011 г. по январь 2013 г. в Дараа прошла серия столкновений сирийской армии и вооруженной оппозиции. События в провинции на юге Сирии начались после массовых протестов против власти Асада. До этого, с марта по май 2011 г., власти Сирии подавили протесты в провинции силовым способом.
2 сентября французские власти выдали ордера на арест Асада и шести других высокопоставленных бывших чиновников в связи с бомбардировкой удерживаемого повстанцами города Хомс в 2012 г., в результате которой погибли два журналиста.
Москва предоставила Асаду политическое убежище после его свержения в прошлом году. 8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства.