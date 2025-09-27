Суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада

С ноября 2011 г. по январь 2013 г. в Дараа прошла серия столкновений сирийской армии и вооруженной оппозиции. События в провинции на юге Сирии начались после массовых протестов против власти Асада. До этого, с марта по май 2011 г., власти Сирии подавили протесты в провинции силовым способом.