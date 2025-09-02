Во Франции завели дело против Башара Асада

Французские судебные органы выдали ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада и шести других высокопоставленных бывших чиновников в связи с бомбардировкой удерживаемого повстанцами города Хомс в 2012 г., в результате которой погибли два журналиста. Об этом сообщает France 24.