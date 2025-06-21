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В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада

Ведомости

Сотрудники главного управления разведки Сирии совместно с подразделениями МВД провели операцию по задержанию двоюродного брата бывшего президента арабской республики Башара Асада Васима. Заявление ведомства приводит сирийское государственное информагентство Sana.

Асада задержали на сирийско-ливанской границе. По данным МВД, он подозревается в наркоторговле и ряде других преступлений.

8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент республики получил политическое убежище в Москве.

27 декабря прошлого года ливанская газета An-Nahar писала о задержании жены и дочери двоюродного брата Асада Дурейда при попытке покинуть Ливан по поддельным заграничным паспортам. Суд арестовал их. Дурейд является сыном Рифаата Асада – дяди бывшего президента.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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