В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада
Сотрудники главного управления разведки Сирии совместно с подразделениями МВД провели операцию по задержанию двоюродного брата бывшего президента арабской республики Башара Асада Васима. Заявление ведомства приводит сирийское государственное информагентство Sana.
Асада задержали на сирийско-ливанской границе. По данным МВД, он подозревается в наркоторговле и ряде других преступлений.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент республики получил политическое убежище в Москве.
27 декабря прошлого года ливанская газета An-Nahar писала о задержании жены и дочери двоюродного брата Асада Дурейда при попытке покинуть Ливан по поддельным заграничным паспортам. Суд арестовал их. Дурейд является сыном Рифаата Асада – дяди бывшего президента.