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An-Nahar: родственников Башара Асада арестовали при попытке покинуть Ливан

Ведомости

Жена и дочь двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада были задержаны при попытке покинуть Ливан по поддельным заграничным паспортам, сообщает ливанская газета An-Nahar.

«Ливанский суд в пятницу вынес постановление об аресте супруги Дурейда Асада и его дочери после обнаружения у них поддельных заграничных паспортов», – говорится в сообщении.

Дурейд Асад является сыном Рифаата Асада – дяди Башара Асада. Как пишет An-Nahar, Рифаат Асад совершил попытку захватить власть в 1984 г., воспользовавшись госпитализацией своего брата. Когда захват не удался, он бежал во Францию.

Ранее ливанские службы безопасности официально опровергли информацию о том, что на территории Ливана находятся высокопоставленные политики и представители силовых структур бывшего руководства Сирии.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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