An-Nahar: родственников Башара Асада арестовали при попытке покинуть Ливан
Жена и дочь двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада были задержаны при попытке покинуть Ливан по поддельным заграничным паспортам, сообщает ливанская газета An-Nahar.
«Ливанский суд в пятницу вынес постановление об аресте супруги Дурейда Асада и его дочери после обнаружения у них поддельных заграничных паспортов», – говорится в сообщении.
Дурейд Асад является сыном Рифаата Асада – дяди Башара Асада. Как пишет An-Nahar, Рифаат Асад совершил попытку захватить власть в 1984 г., воспользовавшись госпитализацией своего брата. Когда захват не удался, он бежал во Францию.
Ранее ливанские службы безопасности официально опровергли информацию о том, что на территории Ливана находятся высокопоставленные политики и представители силовых структур бывшего руководства Сирии.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России.