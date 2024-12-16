Что заявил Асад в своем первом сообщении после потери власти в Сирии

Что заявил Асад в своем первом сообщении после потери власти в СирииОн сообщил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря
Бывший президент Сирии Башар Асад опубликовал первое заявление после бегства из страны 8 декабря. Сообщение опубликовала канцелярия бывшего сирийского лидера.
«Мой отъезд из Сирии не был запланирован и произошел не в последние часы боев, как утверждают некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности, до раннего утра воскресенья, 8 декабря 2024 г.», – говорится в публикации.
Асад заявил, что после вторжения сирийских боевиков в Дамаск он направился в Латакию, где находится российская авиабаза «Хмеймим»: «По прибытии в то утро на авиабазу “Хмеймим” стало ясно, что наши войска полностью отошли со всех боевых позиций и что последние позиции армии пали».
Вместе с тем российская авиабаза подверглась атаке беспилотников, из-за чего самолет с тогда еще президентом Сирии не мог взлететь. Покинуть базу удалось только вечером того же дня.
Политик сообщил, что во время продвижения сирийской оппозиции он «не рассматривал возможность уйти в отставку или искать убежища, и такое предложение не было сделано каким-либо человеком или партией». По его словам, «единственным выходом» было продолжать борьбу с «террористическим натиском».
В завершение своего заявления Асада сообщил, что «никогда не добивался должностей ради личной выгоды и всегда считал себя хранителем национального проекта, поддерживаемого верой сирийского народа». «Когда государство попадает в руки терроризма и теряется способность вносить значимый вклад, любая позиция становится бесцельной, что делает ее занятие бессмысленным. Это никоим образом не умаляет моего глубокого чувства принадлежности к Сирии и ее народу, связи, которая остается непоколебимой ни при каких обстоятельствах», – заключил он.
Публикация сопровождается сообщением о том, что заявление Асада размещается в Telegram-канале канцелярии экс-президента в связи с «безуспешными попытками опубликовать заявление в арабских и международных СМИ».
8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Асада. Семья Асадов правила страной с 1970 г. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации назвал сирийский народ «настоящими хозяевами этой славной победы». Президент Турции также заявил, что Анкара готова помочь Сирии в восстановлении, а бывшего лидера Сирии Асада президент обвинил в бегстве. На фоне взятия Дамаска Армия обороны Израиля заняла Голанские высоты на юге Сирии, а на северо-востоке страны начались бои между протурецкой Сирийской национальной армией (СНА) и членами Рабочей партии Курдистана (РПК).