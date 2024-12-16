Что заявил Асад в своем первом сообщении после потери власти в Сирии

В завершение своего заявления Асада сообщил, что «никогда не добивался должностей ради личной выгоды и всегда считал себя хранителем национального проекта, поддерживаемого верой сирийского народа». «Когда государство попадает в руки терроризма и теряется способность вносить значимый вклад, любая позиция становится бесцельной, что делает ее занятие бессмысленным. Это никоим образом не умаляет моего глубокого чувства принадлежности к Сирии и ее народу, связи, которая остается непоколебимой ни при каких обстоятельствах», – заключил он.