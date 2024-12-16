Что будет с сирийскими курдами после падения власти Башара Асада

Что будет с сирийскими курдами после падения власти Башара АсадаВ Дамаске их называют партнерами, а Турция грозит уничтожить их группировки
Курдские вооруженные формирования в Сирии, входящие в проамериканскую курдско-арабскую коалицию «Сирийские демократические силы» (СДС), хотят начать переговоры с новыми властями в Дамаске, чтобы обсудить роль курдов в политическом процессе после свержения президента Башара Асада, заявил в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ) командующий СДС Мазлум Абди. С этой целью Абди обратился к властям США, чтобы они содействовали этому диалогу.
СДС осуществляет контроль над так называемой автономной администрацией Рожавы на северо-востоке Сирии площадью чуть более 47 000 кв. км. Территория была образована в разгар гражданской войны в 2012 г. «в рамках федерализации Сирии на демократических конфедералистских принципах демократического социализма, либертарного муниципализма, прямой демократии, анархизма и гендерного равенства», говорится в местной конституции.
По словам Абди, сирийские курды намерены добиваться децентрализации Сирии. Кроме того, отмечает WSJ, они хотят получить представительство в новом правительстве, а также интеграцию курдских вооруженных формирований в сирийскую армию. Курды – второй после арабов по численности народ в Сирии. По разным оценкам, их доля может составлять порядка 12% (из 20 млн человек до гражданской войны).
Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя сообщение Абди, заявил, что Белый дом ведет консультации с лидерами «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; организация признана террористической и запрещена в РФ) относительно будущего переходного «инклюзивного правительства», но пока рано очерчивать его контуры.
В отличие от других оппозиционных сирийских группировок в период гражданского противостояния сирийские курды не вели борьбу с правительственными войсками, а акцентировали свое внимание на войне с террористами из «Исламского государства» (ИГ
Сирийские курды также приветствовали свержение режима Асада. А через несколько дней после его отъезда в Россию они развесили над всеми государственными учреждениями в Рожаве «флаг независимости», используемый сирийской оппозицией во время гражданской войны.
Впоследствии лидер ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани, чьи боевики 8 декабря вошли в Дамаск, назвал курдов «частью сирийской родины и партнерами в будущей Сирии».
В это же время представитель СДС Абдельсалам Ахмад в разговоре с «РИА Новости» сообщил, что после смены власти в Сирии на северо-востоке страны, воспользовавшись хаосом, активизировались боевики ИГ. Он также призвал международное сообщество оказать поддержку его вооруженным формированиям, которые, отмечает Ахмад, сыграли «одну из решающих ролей в борьбе с терроризмом».
Правда, чуть позже министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что он не видит признаков возрождения ИГ в Сирии, поскольку последние три года «никто не слышал об их атаках» на территории арабской республики. Настоящую угрозу безопасности, по его словам, представляет курдская группировка «Отряды народной самообороны» (YPG), входящая в состав СДС. Анкара рассматривает YPG как продолжение Рабочей партии Курдистана, с которой она несколько десятилетий ведет вооруженную борьбу.
Теоретически Дамаск готов предоставить местным курдам автономию, но не в форме нынешней администрации и лишь в тех районах, где компактно проживают курды, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Эта автономия, продолжает эксперт, по форме не будет напоминать Иракский Курдистан, потому что в отличие от Ирака в Сирии курды живут чересполосно.
Сирийские курды хотят договориться с Дамаском, чтобы защитить свои права в государстве в период военного затишья и нависшей угрозы со стороны зависимой от Турции группировки Сирийской национальной армии (СНА), говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. Во время эскалации под напором боевиков СНА СДС ранее была вынуждена покинуть анклав Тель-Рифаат и восточный Алеппо.
По словам эксперта, Анкара настаивает на исключении СДС и YPG из потенциального участия в будущем сирийском правительстве. «Успех будет зависеть от того, насколько США окажут поддержку курдам в решении этой проблемы на фоне неопределенности после прихода Дональда Трампа в Белый дом. Пока Вашингтон по этому поводу ведет переговоры с Анкарой, но сейчас в сирийском конфликте доминирует турецкая точка зрения», – объяснил эксперт.
Другим препятствием в решении курдской проблемы, замечает Дюрре, является несовместимость идеологии СДС и ХТШ. Кроме того, продолжает эксперт, такие противоречия есть еще между радикальными и умеренными исламистами, которые сейчас контролируют Дамаск. «Хотя эти разногласия остро не проявлялись в период противостояния Асаду, это не значит, что они не возникнут сейчас. Поэтому говорить об умиротворении Сирии пока рано», – добавил эксперт.