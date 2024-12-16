Что будет с сирийскими курдами после падения власти Башара Асада

В отличие от других оппозиционных сирийских группировок в период гражданского противостояния сирийские курды не вели борьбу с правительственными войсками, а акцентировали свое внимание на войне с террористами из «Исламского государства» (ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) ). Но с начала новой эскалации 27 ноября СДС также начала неудачное наступление на Алеппо, а 6 декабря захватила у официального Дамаска город Дейр-эз-Зор на востоке страны, переданный арабским отрядам вооруженной оппозиции 12 декабря.