Что значит падение режима Башара Асада для Вашингтона

Тезис о «неизвестных» особенно актуален сейчас, когда в США проходит транзит власти. У администрации Байдена нет времени и ресурсов, чтобы реализовать какие-то крупные корректировки политики в отношении Сирии, а Трамп и его команда еще не могут этого сделать. Хотя есть вероятность, что они об этом даже не думают. В первый срок Трампа ближневосточная политика строилась вокруг изоляции Ирана. Сирия для него не ориентир. Поэтому и происходящие там изменения могут носить для Америки Трампа не принципиальный, а ситуативный характер.