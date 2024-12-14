Кто из политиков находил убежище в СССР и России

Кто из политиков находил убежище в СССР и РоссииАсад, Корвалан, Цеткин, Акаев и многие другие
Российские власти предоставили президенту Сирии Башару Асаду убежище. «Ведомости» вспомнили, кто из мировых государственных и политических деятелей вынужденно эмигрировал в Советский Союз и в Россию.
Клара Цеткин
Клара Цеткин родилась 5 июля 1857 г. в Саксонии. Ее история как общественно-политического деятеля началась в Лейпциге, где молодая девушка увлеклась идеями социал-демократии и борьбой за права женщин. В 1880 г. ее мужа Осипа Цеткина депортировали из Германии за пропаганду социалистических идей, запрет на которую действовал в государстве. Семья переехала в Париж, где Клара давала частные уроки и стирала белье в богатых домах, но продолжала заниматься политикой. Такой опыт жизни в Париже укрепил ее веру и заставил иначе взглянуть на «женский вопрос». После смерти мужа в 1890 г. Клара смогла вернуться в Германию, где власти отменили «Исключительный закон против социалистов», и вступила в Социал-демократическую партию (СДПГ). Она основала и возглавила женское издание «Равенство».
В 1897 г. Клара вступила в брак с молодым художником Георгом Цунделем. Союз продлился 17 лет. Их разлучила Первая мировая война. Противница войны, Клара не приняла решение мужа уйти на фронт добровольцем, и они расстались. В это же время она вместе с представителями радикального крыла СДПГ Карлом Либкнехтом, Розой Люксембург и другими покинула партию. В последующие годы Клара активно участвовала в политической деятельности, организовывала международные антивоенные конференции вместе с Розой Люксембург. С 1920-х гг. она регулярно избиралась в Рейхстаг от Коммунистической партии Германии. В 1932 г., несмотря на тяжелую болезнь и потерю зрения, Цеткин выступила с антифашистской речью на открытии заседания парламента. За свою позицию она неоднократно подвергалась арестам. После прихода к власти нацистов и запрета всех политических партий, кроме НСДАП, в 1933 г. Клара вынуждена была уехать в СССР. Она бывала в Советском Союзе и раньше: встречалась с Владимиром Лениным и Надеждой Крупской и, говорят, даже имела с ними крепкую дружбу. Через полгода эмиграции Цеткин умерла 20 июня 1933 г. в подмосковном Архангельском. Ее прах захоронен в некрополе у Кремлевской стены на Красной площади.
Георгий Димитров
Георгий Димитров родился 18 июня 1882 г. в Болгарии в семье беженцев из Македонии. Еще в юности он активно участвовал в профсоюзном движении. После вступления в 1902 г. в Болгарскую рабочую социал-демократическую партию Димитров стал активным участником революционного движения. Он организовывал забастовки и выступал перед рабочими. Подобно своим русским единомышленникам по классовой борьбе, Георгий в этот период стал профессиональным оратором и занялся публицистикой. Его ораторские способности настолько впечатляли товарищей по партии, что они дали ему прозвище «Бриллиант». В 1913 г. Димитров был избран в болгарский парламент. Он стал первым рабочим, занявшим такой пост в юго-восточной Европе.
Димитров разделял идеи Ленина о необходимости передачи власти в руки рабочих и крестьян. В 1921 г. он участвовал в работе 3-го конгресса Коминтерна в Москве. На конгресс Георгий и его товарищи пытались добраться по Черному морю на двух небольших лодках. Правда, из-за шторма делегации пришлось причалить у румынского берега. В 1923 г. он стал одним из руководителей вооруженного восстания в Болгарии против правительства Александра Цанкова. После провала попытки революции Димитров бежал в СССР, где получил гражданство, а позже переехал в Германию и жил там инкогнито. Вернуться в Союз ему снова пришлось после обвинения в поджоге Рейхстага в 1933 г. В СССР он занимал различные должности, включая место депутата Ленсовета и члена Политической комиссии исполкома Коминтерна. Димитров находился в эмиграции более двадцати лет. Когда в Болгарии утвердился просоветский режим, Димитров в ноябре 1945 г. вернулся на родину. А весной 1949 г. снова отправился в Москву на лечение. Вскоре после приезда состояние его здоровья ухудшилось. 2 июля того же года Георгий Димитров умер в подмосковной Барвихе.
Долорес Ибаррури Гомес
Долорес Ибаррури Гомес родилась 9 декабря 1895 г. в городе Гальярта, в стране Басков. Ее политические взгляды формировались под влиянием мужа, шахтера Хулиана Габиньи, и революционных идей, возникших после Октябрьской революции 1917 г. в России. В 1930-е гг. Ибаррури активно участвовала в политической жизни Испании. Она стала кандидатом в Кортесы (парламент в Испании и Португалии), руководила нелегальной газетой Mundo Obrero, возглавляла женское коммунистическое движение. Во время гражданской войны в Испании Долорес стала символом сопротивления и ключевой фигурой в организации обороны Мадрида.
После установления диктатуры Франко в Испании Ибаррури вынуждена была покинуть страну. С 1939 г. она жила в СССР. Отсюда она вела передачи на «Независимом радио Испании», которое было рупором антифранкистской пропаганды. В 1948 г. состоялась встреча Ибаррури со Сталиным. Ибаррури была удостоена Ленинской премии «За укрепление мира между народами», орденом Ленина и других советских наград. Ее сыну Рубену Руису посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза за участие в битве под Сталинградом. Ибаррури вернулась в Испанию только в 1975 г., после смерти Франко. Она продолжила свою политическую карьеру, была вновь избрана в Кортесы и оставалась активной участницей политической жизни страны до самой смерти в 1989 г.
Луис Корвалан
Луис Корвалан родился 14 сентября 1916 г. в Пельюко, недалеко от города Пуэрто-Монт на юге Чили. После окончания педагогической школы в городе Чильян он начал работать учителем, но вскоре был уволен из-за своих политических взглядов и активной поддержки левых сил. В 1932 г. Корвалан вступил в Коммунистическую партию Чили (КПЧ) и начал публиковаться в различных коммунистических изданиях. В 1947 г., когда правительство правоцентристской Радикальной партии Чили начало гонения на членов КПЧ, Корвалан несколько раз подвергался арестам и ссылкам. В 1950 г. он был сослан в город Питруфкен, а в 1956 г. заключен в концентрационный лагерь для политических преступников в городе Писагуа. Однако уже через месяц его освободили. В 1958 г. Корвалан был избран генеральным секретарем КПЧ и занимал этот пост до 1989 г. В 1961-1973 гг. он был членом Сената Национального конгресса Чили.
После военного переворота в Чили 11 сентября 1973 г. и прихода к власти военной хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом Корвалан был арестован и содержался в одиночном заключении, а затем – в концентрационных лагерях. СССР возглавил международную кампанию за его освобождение. Советские власти рассматривали возможность проведения военной операции для освобождения Корвалана из заключения. В этот период Корвалан был награжден Международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами» и орденом Ленина. В 1976 г. в результате договоренности между советскими и чилийскими властями при посредничестве США Луис Корвалан был обменян на советского диссидента Владимира Буковского и получил политическое убежище в СССР. Вместе с семьей он обосновался в Москве. В 1983 г. Корвалан по поддельному паспорту и с измененной после пластических операций внешностью вернулся в Чили и возглавил подпольную борьбу с режимом Пиночета. В 1988 г. Корвалан официально вернулся в Чили. Умер 21 июля 2010 г. в Сантьяго.
Кармаль Бабрак
Кармаль родился 6 января 1929 г. в Кабуле в семье военного генерала. Во время обучения в Кабульском университете на экономических и юридических факультетах Кармаль увлекся коммунистическими идеями. В 50-х гг. он возглавил движение студентов и учащихся Афганистана за демократические права и свободы. Из-за участия в акциях протеста его несколько раз арестовывали. В 1965 г. Бабрак присоединился к Народно-демократической партии Афганистана (НДПА), а затем возглавил ее фракцию «Парчам». В течение 1965–1973 гг. был одним из четырех депутатов НДПА, представлявших партию в афганском парламенте.
После Саурской революции 1978 г. Кармаль занял должность заместителя председателя революционного совета, но летом того же года был отстранен и направлен послом в Чехословакию. Осенью 1978 г. против него выдвинули обвинения в заговоре против правительства. Бабрак лишился дипломатического статуса и остался в изгнании. После начала ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. Кармаль вернулся к активной политической деятельности. Он стал генеральным секретарем Центрального комитета НДПА, председателем революционного совета и премьер-министром Афганистана. В мае 1986 г. на 18-м пленуме ЦК НДПА Кармаль был освобожден от обязанностей генерального секретаря «по состоянию здоровья», хотя сохранил членство в политбюро. После отставки Кармаль поспешил покинуть страну. Бывший глава Афганистана поселился в Москве на даче в Серебряном Бору. Умер в московской больнице 3 декабря 1996 г.
Эрих Хонеккер
Эрих Хонеккер родился 25 августа 1912 г. в немецком городе Нойнкирхене в семье шахтера. В молодости Хонеккер активно участвовал в коммунистическом движении, был членом Коммунистической партии Германии и прошел обучение в Международной ленинской школе в Москве. За пропаганду коммунистических идей в фашистской Германии Хонеккер был арестован и приговорен к 10 годам заключения. Советская армия освободила его в 1945 г. После войны Хонеккер активно участвовал в политической жизни ГДР. В 1961 г. он стал одним из организаторов строительства Берлинской стены.
В 1971 г. занял пост первого секретаря Социалистической единой партии Германии, а в 1976 г. стал председателем Государственного совета ГДР. В конце 1989 г. был вынужден уйти в отставку. Вскоре после этого власти объединенной Германии обвинили Хонеккера в ряде преступлений, включая государственную измену, злоупотребление властью и массовые убийства. После ухода с поста главы Госсовета ГДР Хонеккер нашел убежище в СССР, несмотря на его критику проводимой Михаилом Горбачевым перестройки, он стал официальным гостем главы СССР. В марте 1991 г. он с супругой Маргот был доставлен в Москву на советском военном самолете. В декабре 1991 г. новые российские власти потребовали от Хонеккера покинуть страну, и супруги укрылись в чилийском посольстве в Москве, где власти Чили предоставили им убежище. Но в июле 1992 г., когда Хонеккеры собирались навестить своих детей в Чили, Эрик был арестован в берлинском аэропорту Тегель и помещен в больницу тюрьмы Моабит. В январе 1993 г. дело против Хонеккера было прекращено по состоянию его здоровья. Ему разрешили выехать в Чили, где он умер 29 мая 1994 г. от рака печени.
Тенгиз Китовани
Тенгиз Китовани родился 9 июня 1938 г. в Тбилиси. В 1967 г. окончил Художественную академию в Тбилиси. Работал главным художником в рекламном бюро. В 1990 г. был избран депутатом Верховного совета Грузии и назначен руководителем Национальной гвардии. В конце 1991 г., после обострения конфликта официальных грузинских властей с президентом Звиадом Гамсахурдией, Китовани вместе с подчиняющейся ему Национальной гвардией совершил военный переворот. Ему помогал криминальный авторитет Джаба Иоселиани вместе с возглавляемой им военизированной организацией «Мхедриони». В январе 1992 г., после свержения Гамсахурдии, Китовани вместе с Иоселиани возглавили Военный совет, который после начала гражданской войны воевал против звиадистов – сторонников Гамсахурдии.
В 1993 г. Китовани командовал вводом грузинских сил в Абхазию. После этого в регионе началась полномасштабная война. В 1995 г. Китовани был арестован властями за организацию незаконного вооруженного формирования, но в 1999 г. помилован, после чего эмигрировал в Россию. Китовани вернулся на родину в 2012 г., но два года спустя был лишен грузинского гражданства. С тех пор до самой смерти 13 ноября 2023 г. жил в Москве.
Аяз Муталибов
Аяз Муталибов родился 12 мая 1938 г. в Баку в семье врача. После окончания школы и института работал инженером, затем стал директором Бакинского завода холодильников и бытовых машин. В 1977 г. начал партийную карьеру, став вторым секретарем Наримановского райкома партии. В дальнейшем занимал различные должности в правительстве Азербайджанской ССР. В 1990 г. был избран первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана и президентом Азербайджанской ССР.
После поражения ГКЧП в 1991 г. и принятия Азербайджаном Декларации о восстановлении независимости страны Муталибов столкнулся с резким обострением ситуации в зоне карабахского конфликта. Под давлением Народного фронта Азербайджана он подал в отставку 6 марта 1992 г. После свержения бывший глава государства перебрался в Россию, жил в Москве. В самом Азербайджане против экс-президента возбудили уголовное дело. В России Муталибов издал книгу «Карабах – Черный сад» и открыл первую в стране азербайджанскую мечеть Инам. В 2000 г. он вновь включился в политику: возглавил Партию гражданского единства, а позже, с августа 2003 г., стал сопредседателем социал-демократической партии Азербайджана. В 2011 г. Муталибов получил разрешение вернуться на родину. Умер 27 марта 2022 г. в Баку.
Игорь Гиоргадзе
Игорь Гиоргадзе родился в 1950 г. в казахском городе Зайсан на границе с Китаем в семье офицера-пограничника. Его отец Пантелеймон Гиоргадзе позже стал лидером Единой коммунистической партии Грузии. В 1968 г. Гиоргадзе поступил в Высшую школу КГБ и стал юристом-правоведом. С 1973 по 1991 г. работал в КГБ Грузинской ССР, участвовал в боевых действиях в составе отряда спецназначения «Каскад» в Афганистане. В 1992-1993 гг. Гиоргадзе поддержал Эдуарда Шеварднадзе в его противостоянии с Звиадом Гамсахурдиа и в октябре 1993 г. был назначен министром госбезопасности Грузии. Однако после покушения неизвестными на Шеварднадзе в августе 1995 г. Гиоргадзе был снят с должности и объявлен в международный розыск. Он был обвинен в ряде политических преступлений.
Гиоргадзе покинул Грузию. Во время своей политической эмиграции отказался от получения гражданства в восьми разных странах. Политик некоторое время скрывался на конспиративной квартире российской Службы внешней разведки в Бейруте, а затем переехал в Россию. В Москве Гиоргадзе продолжил политическую деятельность, возглавил оппозиционные движения и партии. В 2001 г. он основал Всегрузинский патриотический альянс «Родина», а в 2003 г. стал руководителем «Партии справедливости». Гиоргадзе активно выступал против президента Грузии Михаила Саакашвили и его политики. В 2016 г. Интерпол отменил международный розыск Гиоргадзе. Однако политик остался в Москве, где и живет в настоящее время.
Аскар Акаев
Аскар Акаев родился в 10 ноября 1944 г. в селе Кызыл-Байрак Кеминского района Киргизской ССР в семье колхозника. В 1968 г. окончил Ленинградский институт точной механики и оптики. В 1980 г. защитил докторскую диссертацию в Московском инженерно-физическом институте и через четыре года был избран членом-корреспондентом Академии наук Киргизской ССР. В 1990 г. стал президентом Киргизской ССР, затем продолжил свою работу в качестве президента Кыргызской Республики. 24 марта 2005 г. во время массовых протестов, получивших название «тюльпановая революция», в стране произошли столкновения с милицией и разгром президентской резиденции. Благодаря помощи спецслужб Акаеву удалось покинуть страну.
После этого генеральная прокуратура Киргизской Республики инициировала 106 уголовных дел против бывшего президента и его родственников. В частности, сын Акаева, Айдар (организация признана террористической и запрещена в РФ), стал фигурантом четырех дел, по которым ущерб оценивался примерно в $3 млн. Также сообщалось, что сам Акаев распорядился незаконно вывезти в Швейцарию 1635 кг золота на сумму $17,25 млн. После бегства из страны и отставки Акаев переехал в Москву, где продолжил научную деятельность. В августе 2005 г. ректор МГУ Виктор Садовничий предложил Акаеву читать курс лекций в Институте системной математики. В 2006 г. Акаев был избран иностранным членом Российской академии наук. Акаев – автор книг и учебников. Всего за время своей научной деятельности он опубликовал более 150 научных работ, среди которых 15 монографий, учебников и учебных пособий. В 2009 г. СМИ сообщали о захвате в Киргизии имущества Акаева, включая библиотеку и дом. А через год временное правительство страны обвинило Акаева в ряде преступлений, лишив его статуса неприкосновенности как бывшего президента. Экс-президент живет в Москве.
Виктор Янукович
Виктор Янукович родился 9 июля 1950 г., окончил Донецкий политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли. С 21 ноября 2002 г. он дважды занимал пост премьер-министра Украины. В апреле 2003 г. стал председателем Партии регионов. В 2010 г. Янукович был избран президентом Украины. Спустя четыре года был вынужден покинуть свой пост на фоне событий Евромайдана. Верховная рада приняла решение об отстранении Януковича с поста главы государства, внесла изменения в Конституцию и назначила внеочередные президентские выборы. В результате во главе страны оказался Петр Порошенко.
При помощи вооруженных сил РФ Янукович был эвакуирован в Россию. Оболонский районный суд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Политик не признал свою вину. Указом президента Владимира Путина Янукович получил российское гражданство. Безопасность экс-президента Украины обеспечивается государственной охраной России. Охрана была предоставлена Януковичу лично по распоряжению президента РФ. В настоящее время живет в России.