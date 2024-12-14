Кто из политиков находил убежище в СССР и России

В 1897 г. Клара вступила в брак с молодым художником Георгом Цунделем. Союз продлился 17 лет. Их разлучила Первая мировая война. Противница войны, Клара не приняла решение мужа уйти на фронт добровольцем, и они расстались. В это же время она вместе с представителями радикального крыла СДПГ Карлом Либкнехтом, Розой Люксембург и другими покинула партию. В последующие годы Клара активно участвовала в политической деятельности, организовывала международные антивоенные конференции вместе с Розой Люксембург. С 1920-х гг. она регулярно избиралась в Рейхстаг от Коммунистической партии Германии. В 1932 г., несмотря на тяжелую болезнь и потерю зрения, Цеткин выступила с антифашистской речью на открытии заседания парламента. За свою позицию она неоднократно подвергалась арестам. После прихода к власти нацистов и запрета всех политических партий, кроме НСДАП, в 1933 г. Клара вынуждена была уехать в СССР. Она бывала в Советском Союзе и раньше: встречалась с Владимиром Лениным и Надеждой Крупской и, говорят, даже имела с ними крепкую дружбу. Через полгода эмиграции Цеткин умерла 20 июня 1933 г. в подмосковном Архангельском. Ее прах захоронен в некрополе у Кремлевской стены на Красной площади.