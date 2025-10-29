Российские войска взяли под контроль Вишневое в Днепропетровской области
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль Вишневое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт брали подразделения группировки войск «Восток», продвинувшись в глубину обороны противника.
27 октября Миноборны сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над селом Новониколаевка и поселком Привольное в Запорожской области, а также над селом Егоровка в Днепропетровской области.
24 октября российские военные взяли села Бологовка в Харьковской области и Першотравневое в Днепропетровской области. В тот же день ВС РФ взяли под контроль Дроновку в Донецкой народной республике (ДНР).