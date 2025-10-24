Газета
Главная / Политика /

ВС РФ взяли два населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях

Ведомости

Российская армия установила контроль над селами Бологовка в Харьковской области и Першотравневое в Днепропетровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Бологовка перешла под контроль РФ в результате активных действий группировки войск «Север». Першотравневое же армия РФ взяла благодаря слаженными действиями подразделений группировки войск «Запад».

24 октября вооруженные силы (ВС) РФ также взяли под контроль Дроновку в Донецкой народной республике (ДНР). 22 октября под контроль России перешли населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка войск «Центр» взяла Ивановку в Днепропетровской области, а подразделение ВС РФ «Восток» – Павловку в Запорожье.

До этого, 20 октября, российская армия заняла донецкий населенный пункт Ленино. Днем ранее российские войска из «Востока» взяли под контроль населенный пункт Полтавка Запорожской области.

