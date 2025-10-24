ВС РФ взяли два населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
Российская армия установила контроль над селами Бологовка в Харьковской области и Першотравневое в Днепропетровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Бологовка перешла под контроль РФ в результате активных действий группировки войск «Север». Першотравневое же армия РФ взяла благодаря слаженными действиями подразделений группировки войск «Запад».
24 октября вооруженные силы (ВС) РФ также взяли под контроль Дроновку в Донецкой народной республике (ДНР). 22 октября под контроль России перешли населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка войск «Центр» взяла Ивановку в Днепропетровской области, а подразделение ВС РФ «Восток» – Павловку в Запорожье.