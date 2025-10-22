Газета
Главная / Политика /

ВС РФ взяли под контроль села в Днепропетровской и Запорожской областях

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает Минобороны РФ.

Группировка войск «Центр» взяла Ивановку в Днепропетровской области, а подразделение ВС РФ «Восток» – Павловку в Запорожской области.

20 октября ВС РФ взяли населенный пункт Ленино в ДНР благодаря наступлению подразделений группировки войск «Центр». За день до этого российские войска из «Востока» взяли под контроль населенный пункт Полтавка Запорожской области.

