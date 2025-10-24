Газета
Российские войска взяли под контроль Дроновку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Дроновку в ДНР. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий «Южной» группировкой генерал-полковник Александр Санчик.

«В результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за сутки освобожден населенный пункт Дроновка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

Санчик рассказал, что в подразделения группировки поступают мотоциклы, квадроциклы и багги, а специалистами ремонтных подразделений группировки изготавливаются самоходные транспортеры переднего края, которые в зависимости от задач оборудуются дополнительными модулями для эффективного выполнения боевых задач.

22 октября Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка войск «Центр» взяла Ивановку в Днепропетровской области, а подразделение ВС РФ «Восток» – Павловку в Запорожской области.

До этого, 20 октября, российская армия заняла донецкий населенный пункт Ленино.

