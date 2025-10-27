Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС РФ взяли три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях

Ведомости

Российская армия установила контроль над селом Новониколаевка и поселком Привольное в Запорожской области, а также над селом Егоровка в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что населенные пункты перешли под контроль РФ после продвижения подразделения группировки войск «Восток» в глубину обороны Украины.

24 октября российские военные установили контроль над селами Бологовка в Харьковской области и Першотравневое в Днепропетровской области. В тот же день ВС РФ взяли под контроль Дроновку в Донецкой народной республике (ДНР). 22 октября под контроль России перешли населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка войск «Центр» взяла Ивановку в Днепропетровской области, а подразделение ВС РФ «Восток» – Павловку в Запорожье.

Глава ДНР Денис Пушилин 27 октября сообщил, что большая часть Красноармейска в регионе находится под контролем ВС РФ. В городе продолжаются ожесточенные бои, подчеркнул он. По словам Пушилина, продвижение российских войск идет также на краснолиманском направлении ДНР.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте