ВС РФ взяли три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях

24 октября российские военные установили контроль над селами Бологовка в Харьковской области и Першотравневое в Днепропетровской области. В тот же день ВС РФ взяли под контроль Дроновку в Донецкой народной республике (ДНР). 22 октября под контроль России перешли населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка войск «Центр» взяла Ивановку в Днепропетровской области, а подразделение ВС РФ «Восток» – Павловку в Запорожье.