ВС РФ взяли три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
Российская армия установила контроль над селом Новониколаевка и поселком Привольное в Запорожской области, а также над селом Егоровка в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что населенные пункты перешли под контроль РФ после продвижения подразделения группировки войск «Восток» в глубину обороны Украины.
24 октября российские военные установили контроль над селами Бологовка в Харьковской области и Першотравневое в Днепропетровской области. В тот же день ВС РФ взяли под контроль Дроновку в Донецкой народной республике (ДНР). 22 октября под контроль России перешли населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка войск «Центр» взяла Ивановку в Днепропетровской области, а подразделение ВС РФ «Восток» – Павловку в Запорожье.
Глава ДНР Денис Пушилин 27 октября сообщил, что большая часть Красноармейска в регионе находится под контролем ВС РФ. В городе продолжаются ожесточенные бои, подчеркнул он. По словам Пушилина, продвижение российских войск идет также на краснолиманском направлении ДНР.