Главная / Политика /

Путин указал на безусловные преимущества «Буревестника»

Ведомости

Ракета «Буревестник» имеет «безусловные преимущества», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве.

«Совсем недавно была испытана новейшая ракета неограниченной дальности. Она имеет безусловные преимущества», – сказал он (цитата по ТАСС).

Президент добавил, что «мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали». Помимо военного применения компоненты оружия используются в космических программах. Ядерные технологии могут быть применены в лунной программе, а также в народном хозяйстве и при освоении Арктики, отметил он.

26 октября Путин сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.

Reuters писал, что послание в виде испытаний РФ заключается в том, что Россия остается «глобальным военным конкурентом». Кроме того, по оценкам агентства, в этот сигнал вкладывается призыв к Вашингтону согласиться на предложения Москвы по контролю над ядерными вооружениями.

Читайте также:WSJ: «Буревестник» сможет обойти систему ПРО США «Золотой купол»
