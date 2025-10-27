Как западные СМИ отреагировали на испытания «Буревестника»

Ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой может находиться в небе около 15 часов, а в ходе испытаний боеприпас преодолел расстояние в 14 000 км. Послание в виде испытаний ракеты заключается в том, что РФ остается «глобальным военным конкурентом», а не «бумажным тигром», как заявлял президент США Дональд Трамп. Кроме того, в этот сигнал вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями.