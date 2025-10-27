Как западные СМИ отреагировали на испытания «Буревестника»Ракета стала сигналом Западу, но может «дестабилизировать ситуацию» в рамках контроля над вооружениями
26 октября президент России Владимир Путин сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены. СМИ оценили испытания как сигнал администрации президента США, в то время как сам Дональд Трамп призвал Москву заняться урегулированием конфликта на Украине, а не испытанием ракет. «Ведомости» собрали реакцию западной прессы на испытание нового российского оружия.
Ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой может находиться в небе около 15 часов, а в ходе испытаний боеприпас преодолел расстояние в 14 000 км. Послание в виде испытаний ракеты заключается в том, что РФ остается «глобальным военным конкурентом», а не «бумажным тигром», как заявлял президент США Дональд Трамп. Кроме того, в этот сигнал вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями.
Ядерная силовая установка позволяет ракете летать гораздо дальше и дольше, чем традиционные турбореактивные или турбовентиляторные двигатели, которые ограничены запасом топлива. Это позволит ей «зависать» на длительное время перед тем, как поразить цель. Ракета потенциально может оставаться в воздухе несколько дней.
Примечательно, что испытание ракеты состоялось на той же неделе, когда сорвался потенциальный саммит президентов РФ и США, а Белый дом ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.
Разработка этого оружия велась много лет и его успешное испытание не стало неожиданностью. По словам эксперта по ядерному нераспространению из колледжа Миддлбери Джеффри Льюиса, это «маленький летающий Чернобыль», который будет «дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями».
Российский лидер заявил, что система неуязвима для нынешних и будущих систем противоракетной обороны. О «Буревестнике» известно немного, но многие западные эксперты относятся к нему скептически, отмечая, что его ядерный двигатель может оказаться «крайне ненадежным». Они утверждают, что такая ракета может быть сложна в обращении и представлять угрозу окружающей среде.