WSJ: «Буревестник» сможет обойти систему ПРО США «Золотой купол»
Российская крылатая ракета «Буревестник» сможет обойти систему противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», которую планируют создать в США. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что «Золотой купол» разрабатывается для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, чья траектория гораздо выше, чем у «Буревестника».
Газета пишет, что этот факт может стать для России рычагом давления в переговорах о контроле над вооружениями.
26 октября президент России Владимир Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник». По его словам, она не имеет аналогов в мире. При этом глава государства добавил, что предстоит еще большая работа для поступления ракеты на боевое дежурство, но на настоящий момент все ключевые задачи выполнены.
На следующий день президент США Дональд Трамп в ответ на испытания «Буревестника» заявил, что у американских вооруженных сил есть самая большая в мире подводная лодка и она дежурит у берегов России. Он добавил, что США регулярно проводят испытания ядерного оружия.