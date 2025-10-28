WSJ: «Буревестник» сможет обойти систему ПРО США «Золотой купол»

26 октября президент России Владимир Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник». По его словам, она не имеет аналогов в мире. При этом глава государства добавил, что предстоит еще большая работа для поступления ракеты на боевое дежурство, но на настоящий момент все ключевые задачи выполнены.