Трамп заявил о ядерной подлодке у берегов РФ в ответ на испытания «Буревестника»

Говоря об испытании Россией ракет «Буревестник», президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть самая большая в мире атомная подводная лодка, и она находится у берегов России. Об этом он заявил на борту президентского самолета Air Force One по пути из Малайзии в Японию. Трансляцию проводил Белый дом.