Трамп заявил о ядерной подлодке у берегов РФ в ответ на испытания «Буревестника»
Говоря об испытании Россией ракет «Буревестник», президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть самая большая в мире атомная подводная лодка, и она находится у берегов России. Об этом он заявил на борту президентского самолета Air Force One по пути из Малайзии в Японию. Трансляцию проводил Белый дом.
«Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты», – добавил американский лидер.
26 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.
Reuters писало, что послание в виде испытаний РФ заключается в том, что Россия остается «глобальным военным конкурентом», а не «бумажным тигром», как заявлял Трамп. Кроме того, в этот сигнал вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями.