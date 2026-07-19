Беспрозванных: Калининград должен быть готов к провокациям со стороны Запада

Сейчас «задача наших недружественных соседей – дестабилизировать ситуацию в стране», сказал Беспрозванных. Это касается и Калининградской области, полагает он: «Наши соседи считают, что Калининградская область находится вдали от России. Но это не так! Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Этого достаточного для того, чтобы понимать, что мы находимся здесь под защитой». Он напомнил, что недавно президент собирал оперативное совещание с членами Совета безопасности по поводу Калининградской области: «Не могу делиться подробностями, но скажу одно: я еще раз убедился, что мы под надежной защитой».