Беспрозванных: Калининград должен быть готов к провокациям со стороны Запада

Беспрозванных: Калининград должен быть готов к провокациям со стороны ЗападаОб этом губернатор Калининградской области рассказал в интервью «Ведомостям»
Калининградская область должна быть готова к провокациям со стороны западных стран. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных. К заявлениям с угрозами Калининградской области со стороны политиков западных стран глава области относится «как к не имеющим под собой сегодня реальной основы, поскольку нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься».
«Но, с другой стороны, они это говорят, мы видим с их стороны неадекватное поведение, вдруг кому-то придет в голову дурная мысль – мы должны быть готовы», – подчеркнул Беспрозванных. В частности, он не исключил возможные провокации в части энергоинфраструктуры региона: «Разные провокации могут быть с учетом международной повестки».
Сейчас «задача наших недружественных соседей – дестабилизировать ситуацию в стране», сказал Беспрозванных. Это касается и Калининградской области, полагает он: «Наши соседи считают, что Калининградская область находится вдали от России. Но это не так! Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Этого достаточного для того, чтобы понимать, что мы находимся здесь под защитой». Он напомнил, что недавно президент собирал оперативное совещание с членами Совета безопасности по поводу Калининградской области: «Не могу делиться подробностями, но скажу одно: я еще раз убедился, что мы под надежной защитой».
В конце июня в структуре правительства Калининградской области появилось министерство региональной безопасности. По словам Беспрозванных, там работают участники специальной военной операции. Это ведомство будет заниматься вопросами реагирования на чрезвычайные ситуации, внутренние угрозы, отвечать за гражданскую оборону и взаимодействие с силовыми структурами.
В июне этого года Литва, Польша и Франция проводили учения «Отважный кабан» в районе Сувалкского коридора – территории Литвы между Калининградской областью России и Гродненской областью Белоруссии. Заявлялось, что целью учений является блокада российского региона. Президент в конце мая, отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей» о словах главы МИД Литвы Кестутиса Будриса по поводу того, что у НАТО есть средства в случае необходимости «стереть с лица земли российские базы ПВО» в Калининградской области, заявил: «Российские базы... У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать».
Интервью Беспрозванных читайте 20 июля в свежем выпуске «Ведомостей» и на сайте vedomosti.ru.