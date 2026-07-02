В преддверии 80-летия Калининградской области Путин встретился с главой региона

Беспрозванных поблагодарил президента за поздравления и за поддержку региона. «Благодаря победе наших дедов, прадедов и труду переселенцев, становленцев и сегодняшнему поколению, конечно, Калининградская область сегодня является одним из самых динамично развивающихся регионов, и это показывают цифры», – заявил губернатор. По его словам, регион является интересным для внутренних и внешних инвестиций. Говорил губернатор о бюджете региона, а также о том, что с каждым годом сокращаются дотации. На 2026 г. это будут 1,8 млрд руб., к 2027 г. – около 700 млн руб., а к 2028 г. регион планирует быть бездотационным, пообещал Беспрозванных.