В преддверии 80-летия Калининградской области Путин встретился с главой региона

В преддверии 80-летия Калининградской области Путин встретился с главой регионаАлексей Беспрозванных попросил президента продлить программу развития региона до 2036 года
Президент Владимир Путин 2 июля встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Регион 4 июля отмечает свое 80-летие. 7 апреля 1946 г. указом президиума Верховного совета ССР на территории особого военного округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. А 4 июля 1946 г. указом президиума Верховного совета СССР область была переименована в Калининградскую, а Кенигсберг – в Калининград. Президент на встрече поздравил губернатора и всех жителей региона с 80-летием образования области.
«Благодаря труду, таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать вам и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов», – сказал президент. Он пообещал, что власти будут делать все, чтобы реализовывать все планы развития области.
Беспрозванных поблагодарил президента за поздравления и за поддержку региона. «Благодаря победе наших дедов, прадедов и труду переселенцев, становленцев и сегодняшнему поколению, конечно, Калининградская область сегодня является одним из самых динамично развивающихся регионов, и это показывают цифры», – заявил губернатор. По его словам, регион является интересным для внутренних и внешних инвестиций. Говорил губернатор о бюджете региона, а также о том, что с каждым годом сокращаются дотации. На 2026 г. это будут 1,8 млрд руб., к 2027 г. – около 700 млн руб., а к 2028 г. регион планирует быть бездотационным, пообещал Беспрозванных.
Кроме того, в последние годы сокращается госдолг Калининградской области, сказал губернатор: «Этому способствует программа социально-экономического развития Калининградской области, которая у нас в очень активной фазе работает с 2014 г. Уже 415 млрд руб. реализовано по этой программе, порядка 220 проектов. Это и крупные проекты под вашим руководством, поэтому важнейшая программа, которая нам позволяет развивать наш регион четко и системно по всем отраслям». Беспрозванных попросил продлить программу социально-экономического развития Калининградской области до 2036 г.
Накануне, 1 июля, Путин провел очное совещание с членами Совета безопасности, основной темой которого стало социально-экономическое развитие Калининградской области.
В июне 2026 г. НАТО проводило учения по блокаде Калининградской области «Отважный кабан – 2026». Минобороны Литвы сообщало, что они проходят в Сувалкском коридоре – это территория Литвы между Калининградской областью и Гродненской областью Белоруссии. В учениях принимали участие войска Литвы, Польши и Франции.