Александр Харичев рассказал об исследовании про доверие к главам регионов

Международная научно-практическая конференция «Философия будущего: идеи и смыслы» проходит 26-27 июня в Москве. Мероприятие собрало участников из 34 стран, в том числе Великобритании, Индии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Турции, Сербии, Белоруссии. Конференция организована МГУ при поддержке РГГУ, НИУ ВШЭ , ИМЭМО РАН, РАНХиГС и ЭИСИ. Президент Владимир Путин направил участникам конференции свое приветствие, которое зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко . В приветствии говорилось, что в эпоху стремительных перемен ценность гуманитарных наук растет, как растет и потребность в ответственном философском анализе происходящих событий и современных вызовов. «Размышляя о будущем, мы пытаемся спрогнозировать – как будет чувствовать себя человек в мире цифровых технологий, как изменятся наши представления о жизни, на каких основаниях будут строиться отношения между людьми и культурами», – сказано в словах президента.

Кириенко в своем выступлении также говорил о том, что мир находится в постоянной турбулентности, и сейчас вопросы о жизни, которые всегда ставила философия, ставятся в постоянно меняющихся условиях. «Нас объединяет образ будущего – понимание, в каком мире мы хотим жить. И от того, как мы ответим на сегодняшние вызовы, зависит то, каким будет мир завтра. Сейчас существенно увеличивается запрос на философию, логику, осмысление фундаментальных основ и принципов жизни. Для высокотехнологичных компаний философы становятся ценным стратегическим ресурсом. Ваши мысли, идеи и убеждения реально меняют мир», – заявил он.



Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая перед участниками конференции, назвал несколько глобальных вызовов, которые требуют философского осмысления, среди них – сохранение субъектности человека в эпоху глобальных технологических изменений (включая технологию искусственного интеллекта), восстановление связи человека с природой. По словам вице-премьера, если «образы будущего множественны, и у каждого – своя правда, возникает риск цивилизационной какофонии, где каждый тянет свою ноту». А это приведет к ощущению, что гармония недостижима, что возможности диалога нет, продолжил он. Однако основой этого диалога могут быть общие ценности, и «именно философия способна удержать фокус на человеке и человеческом в эпоху перемен», подчеркнул Чернышенко.