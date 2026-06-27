Александр Харичев рассказал об исследовании про доверие к главам регионов

Александр Харичев рассказал об исследовании про доверие к главам регионовВ формулу для его измерения включили новые компоненты
Формула доверия к власти включает в себя пять показателей: эффективность, служение, компетентность, эмпатию и честность. Общим знаменателем этих показателей является дистанция власти. Об этом 26 июня рассказал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на сессии «Государство будущего и его роль в формировании нового миропорядка», которая проходила в рамках Международной научно-практической конференции «Философия будущего: идеи и смыслы».
Свое выступление Харичев начал с того, что когда они с философами пытались понять цивилизационную формулу России, то провели серию семинаров, на которых в том числе рассматривали понятие семьи. Он напомнил, что Владимир Путин называет Россию «семьей семей». По словам Харичева, именно семья в современном обществе несет уникальную гармонию, где человек удовлетворяет все свои основные социальные потребности: в любви, дружбе, признании, защите, заботе и безопасности. «И нам нужно стремиться к тому, чтобы не делиться на традиционалистов или модернистов. В чем-то государство должно обладать определенным суверенитетом, но в чем-то – стремиться к универсализму и глобализации. Важно найти золотую середину», – сказал чиновник.
Сейчас Россия переживает непростые времена, усиливается геополитическая турбулентность, происходят социально-политические трансформации, при этом страна сегодня базируется на своих национальных интересах, начинает возвращаться к своей истории, говорил Харичев: «Мы имеем свою цивилизационную традицию. В рамках нее мы разделяем в отношении власти два понятия: легитимность и доверие». Легитимность означает, что общество признает за государством право на управление, доверие же – это отношение населения к институтам власти и их персонифицированным представителям, рассуждал чиновник. У доверия есть системообразующая функция – это базовый параметр российской государственности, то есть доверие между людьми, людьми и властью, различными социальными группами. А есть инструментальная функция, когда доверие является системным элементом механизма глубинного обоснования политических решений.
Доверие проявляется в двух измерениях, по мнению Харичева, – коммуникативном и деятельностном. В коммуникативном измерении власть презентует свои решения, профессионализм, а в деятельностном – эти решения воплощаются в жизнь, они влияют на жизнь общества позитивно или негативно.
Какая формула доверия
Харичев рассказал, что администрация президента совместно с ВЦИОМ проводила исследование региональных лидеров, чтобы понять, из каких компонентов состоит доверие к ним. Результаты исследования показали, что доверие включает в себя несколько компонентов. Один из ключевых – деятельностный, то есть эффективность, когда оценивается работа регионального руководителя. Второй ключевой компонент – социальный, что значит служение. «Человек может эффективно работать за деньги. Еще больше он может делать, если его работа доставляет ему удовольствие. И еще больше – если человек служит какой-то высокой цели», – сказал чиновник. По его словам, для российской традиции оказалось крайне важным, чтобы деятельность политического лидера, руководителя региона «была направлена не на себя лично, не приносила дивиденды ему самому, его семье или команде, а была направлена на общее благо».
Что за конференция
Кириенко в своем выступлении также говорил о том, что мир находится в постоянной турбулентности, и сейчас вопросы о жизни, которые всегда ставила философия, ставятся в постоянно меняющихся условиях. «Нас объединяет образ будущего – понимание, в каком мире мы хотим жить. И от того, как мы ответим на сегодняшние вызовы, зависит то, каким будет мир завтра. Сейчас существенно увеличивается запрос на философию, логику, осмысление фундаментальных основ и принципов жизни. Для высокотехнологичных компаний философы становятся ценным стратегическим ресурсом. Ваши мысли, идеи и убеждения реально меняют мир», – заявил он.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая перед участниками конференции, назвал несколько глобальных вызовов, которые требуют философского осмысления, среди них – сохранение субъектности человека в эпоху глобальных технологических изменений (включая технологию искусственного интеллекта), восстановление связи человека с природой. По словам вице-премьера, если «образы будущего множественны, и у каждого – своя правда, возникает риск цивилизационной какофонии, где каждый тянет свою ноту». А это приведет к ощущению, что гармония недостижима, что возможности диалога нет, продолжил он. Однако основой этого диалога могут быть общие ценности, и «именно философия способна удержать фокус на человеке и человеческом в эпоху перемен», подчеркнул Чернышенко.
Третий компонент в формуле доверия к власти – рациональный, который трактуется как компетентность и профессионализм. Четвертый – аффективный компонент, то есть эмпатия. Он тоже оказался важен для россиян, которым нужно, чтобы руководитель был эмпатичным. Харичев привел в пример историю 2019 г. с кандидатом в губернаторы Забайкалья Александром Осиповым, который проводил в регионе прямую линию. На ней одна из женщин рассказала, как ей тяжело живется, и попросила о помощи. Тогда у Осипова потекла слеза. «И эксперты нам сказали: "Все, его рейтинг рухнет, его надо менять, потому что он не выиграет выборы"».
На следующий день рейтинг у него взлетел на 15% вверх, потому что люди увидели, что он такой же, как они. Человечность в русской традиции, в нашем национальном коде – крайне важная особенность. От политических лидеров люди ждут, чтобы они им сопереживали и сочувствовали, считает Харичев. Пятый компонент в формуле – нравственный, то есть честность. По словам чиновника, люди хотят, чтобы политические руководители были с ними честны, тогда им доверяют.
Как общий знаменатель в формуле доверия вынесена дистанция. По словам Харичева, исследования показали, что чем дистанция короче, тем люди больше доверяют политикам, когда же руководитель отдаляется, то уровень доверия к региональным лидерам падает.
В журнале «Блокнот гражданского просвещения» за август – сентябрь 2025 г. Харичев опубликовал статью «Социальная архитектура: от запросов в настоящем к горизонтам будущего», писали «Ведомости». В этой статье чиновник впервые сформулировал формулу доверия. Тогда она обозначалась так: «Доверие равняется честность плюс возможности плюс мотивация, поделенное на дистанцию».