ФОМ: более 70% россиян высоко оценили работу ПутинаВЦИОМ сообщил о росте уровня доверия президенту до 76,7%
Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенному с 19 по 21 июня, работу президента России Владимира Путина положительно оценивает 71% россиян. О своем доверии главе государства сообщили 69% респондентов.
Работу правительства России скорее хорошо оценивают 44% участников опроса, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина – 52%. «Единую Россию» поддержали 35% респондентов, КПРФ – 9%, ЛДПР – 10%, «Справедливую Россию» – 3%, а «Новых людей» – 7%. Исследование было проведено среди 1500 человек в 97 населенных пунктах 51 региона.
Еженедельный опрос также провел Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным, полученным с 15 по 21 июня 2026 г., показатель одобрения работы Путина достиг 70,4% (+2,7% за последнюю неделю), а уровень доверия – 76,7% (+3,4%). Работу Мишустина и российского кабмина положительно оценили 48,5% (+2,5%) и 45,9% (+1,9%) респондентов соответственно.
Премьер-министру доверяют 56,9% опрошенных россиян (+0,9%), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 32,6% (+1,4%), председателю «Справедливой России» Сергею Миронову – 27,2% (+0,1%), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 20,0% (+1,5%), главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 11,8% (+3,2%).
Партию «Единая Россия» поддержали 33,8% участников опроса ВЦИОМа (-1,7%), «Новых людей» – 12% (+2,2%), КПРФ – 10,7% (-0,2%), ЛДПР – 9,4% (уровень поддержки не изменился). В пользу «Справедливой России» высказались 5,7% респондентов (-0,1%). ВЦИОМ проводил опрос среди 1600 совершеннолетних россиян методом комбинированной выборки – 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке.
19 июня ФОМ сообщал, что с 12 по 14 июня о доверии Путину заявили 74% россиян. Уровень положительной оценки работы главы государства составил 75%. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей новой книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере» (Communion: Finding My Way Back to Faith) признал, что Путин имеет высокий уровень поддержки среди граждан своей страны. По его словам, любые независимые и объективные попытки оценить популярность политика показывали высокий уровень одобрения.