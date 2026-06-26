19 июня ФОМ сообщал, что с 12 по 14 июня о доверии Путину заявили 74% россиян. Уровень положительной оценки работы главы государства составил 75%. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей новой книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере» (Communion: Finding My Way Back to Faith) признал, что Путин имеет высокий уровень поддержки среди граждан своей страны. По его словам, любые независимые и объективные попытки оценить популярность политика показывали высокий уровень одобрения.