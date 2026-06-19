ФОМ зафиксировал рост доверия к Путину

Россиян традиционно спросили, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в следующее воскресенье. «Единую Россию» выбрали 38% (+2 п. п. за неделю), ЛДПР – 12% (+0 п. п.), КПРФ – 9% (+1 п. п.), «Новых людей» – 8% (+2 п. п.), «Справедливую Россию» – 4% (+1 п. п.). Затруднились дать ответ 15% россиян, 9% заявили, что не пошли бы на выборы, а 2% выразили желание испортить бюллетень.