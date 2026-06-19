ФОМ зафиксировал рост доверия к Путину

ФОМ зафиксировал рост доверия к ПутинуПозитивно оценили работу президента три четверти опрошенных
В период с 12 по 14 июня доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 74% россиян, сообщил фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Показатель вырос на 1 п. п. за неделю.
Уровень положительной оценки работы главы государства остался на прежнем уровне – 75%. Рост показало число опрошенных, позитивно относящихся к деятельности правительства (48% россиян в сравнении с 46% неделей ранее). 52% респондентов, как и в прошлом отчетном периоде, отметили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин работает на своем посту скорее хорошо.
Россиян традиционно спросили, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в следующее воскресенье. «Единую Россию» выбрали 38% (+2 п. п. за неделю), ЛДПР – 12% (+0 п. п.), КПРФ – 9% (+1 п. п.), «Новых людей» – 8% (+2 п. п.), «Справедливую Россию» – 4% (+1 п. п.). Затруднились дать ответ 15% россиян, 9% заявили, что не пошли бы на выборы, а 2% выразили желание испортить бюллетень.
Согласно данным Аналитического центра ВЦИОМ, деятельность президента в тот же период одобрили 67,7% (+0,6 п. п. в сравнении с результатом неделей ранее). Доверие ему выразили 73,3% (-0,6 п. п.) опрошенных. Положительную оценку работе правительства и российского премьера дали 46% (+3,6 п. п.) и 44% (+2,1 п. п.) соответственно.
Аналитики отметили, что на вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 56% граждан, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 31,2%, руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову – 27,1%. Еще 18,5% россиян заявили, что доверяют главе ЛДПР Леониду Слуцкому, и 8,6% – председателю «Новых людей» Алексею Нечаеву.
По результатам опроса ВЦИОМа, партию «Единая Россия» поддерживают 35,5% граждан. 10,9% респондентов выразили поддержку КПРФ, 9,8% – «Новым людям». ЛДПР выбрали при ответе на этот вопрос 9,4% россиян, а «Справедливую Россию» – 5,8%.
12 июня ФОМ сообщал, что уровень доверия россиян Путину составил 73%, а положительно его работу на посту главы государства оценивают 75% граждан. Тогда оценка деятельности президента выросла на 1% по сравнению с данными за 29–31 мая. При этом уровень доверия главе государства упал на 1%.
5 июня аналитики ВЦИОМа писали, что о доверии президенту заявили 72,3% опрошенных. Уровень одобрения деятельности главы государства за тот же период составил 66,6%. Положительную оценку работе правительства РФ и премьер-министра дали 41,4% и 44,9% респондентов соответственно.