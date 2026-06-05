Путину доверяют 72,3% россиян

Путину доверяют 72,3% россиянФОМ и ВЦИОМ представили рейтинги партий, правительства и главы государства
По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ) за тот же период (29–31 мая), работу президента одобрили 74%, доверяют ему 74%, работу правительства положительно оценили 47%, деятельность премьер-министра Михаила Мишустина – 53%.
О доверии президенту РФ Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных ВЦИОМом, следует из данных комбинированного опроса, проведенного с 25 по 31 мая 2026 г. Уровень одобрения деятельности главы государства за тот же период составил 66,6%.
Положительную оценку работе правительства РФ и премьер-министра дали 41,4% (плюс 2,2 п. п.) и 44,9% (плюс 1,9 п. п.) респондентов соответственно. О доверии председателю правительства Михаилу Мишустину заявили 54,6% опрошенных (плюс 1,5 п. п.).
Уровень поддержки партий составил: «Единая Россия» – 32% (минус 0,7 п. п.), ЛДПР – 11,7% (плюс 3,2 п. п.), КПРФ – 10,1% (минус 0,8 п. п.), «Новые люди» – 10,0% (минус 1,5 п. п.), «Справедливая Россия – За правду» – 6,1% (плюс 0,4 п. п.).
Электоральный рейтинг партий по версии ФОМа: «Единая Россия» – 36%, ЛДПР – 15%, КПРФ – 10%, «Новые люди» – 8%, «Справедливая Россия – За правду» – 4%.
В апреле глава ВЦИОМа Валерий Федоров и генеральный директор ФОМа Александр Ослон обсудили в «Ведомостях» расхождение данных социологических служб, которое связано с разницей в методологии. Тогда ВЦИОМ зафиксировал одобрение деятельности президента на уровне 65,6%, а ФОМ – 76%.
В феврале уровень доверия к президенту составлял 78,7% при одобрении деятельности в 75,1%. В этом же опросе поддержка «Единой России» находилась на уровне 33,5%, а «Новых людей» – 8,7%.