ФОМ и ВЦИОМ представили рейтинги одобрения президента

ФОМ и ВЦИОМ представили рейтинги одобрения президентаПоказатели демонстрируют стабильную тенденцию
Работу президента РФ Владимира Путина одобряют 76% опрошенных россиян. Показатель за неделю не изменился, следует из данных опроса от фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 17 по 19 апреля.
Доверие российскому лидеру у населения третью неделю подряд держится на уровне в 74%.
Правительство работает хорошо по мнению 46% респондентов. Одобрение понизилось на 4 п. п. за неделю. Деятельность премьер-министра РФ Михаила Мишустина одобряют 54% жителей (-1 п. п. за неделю).
Рейтинг партии «Единая Россия», согласно опросу ФОМа, составил 39% (+2 п. п.), КПРФ – 8% (не изменился), ЛДПР – 10% (-1 п. п.), «Справедливая Россия» – 4% (+2 п. п.), «Новые люди» – 6% (не изменился). Процент населения, который не пошел бы на выборы снизился на 5 п. п. и достиг 7%.
Социологи проводили интервью по месту жительства людей среди выборки из 1500 жителей страны в 97 населенных пунктах РФ.
Аналитический центр ВЦИОМ проводил схожее исследование с 13 по 19 апреля. По его данным, показатель одобрения деятельности президента составил 65,6% (-1,1 п. п. за неделю). О доверии Путину заявили 71% респондентов (-1,0 п. п.).
Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства составили 44,3% (-0,4 п. п.) и 39,7% (-0,5 п. п.) соответственно. О доверии Мишустину сообщили 53,8% россиян (-0,8 п. п.), главе КПРФ Геннадию Зюганову – 32,7% (+2,5 п. п.), председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову – 29,8% (+2,6 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 19,6% (+0,6 п. п.), Алексею Нечаеву – 10,0% (+0,1 п. п.).
Рейтинги партий, согласно опросу ВЦИОМ, следующие:
«Единой России» – 27,7% (+0,4 п. п.),
фракции «Новые люди» – 13,4% (+1,0 п. п.),
у КПРФ 10,9%, как и на прошлой неделе.
ЛДПР поддерживают 10,1% респондентов (-0,7 п. п.),
«Справедливую Россию» – 5,4% (+0,2 п. п.).
Опрос ВЦИОМа проводился методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров. Аналитики ежедневно опрашивают 1600 респондентов и приводят среднее значение за семь дней опроса.
Институт социального маркетинга ИНСОМАР отмечает, что рейтинги партий в значительной степени зависят от метода измерения. Этим объясняется разницы в представленных цифрах. Так, ФОМ проводит опросы по месту жительства, ВЦИОМ – телефонные интервью. В телефонных опросах чаще принимают участие более мобильные группы населения. При этом зачастую участие в интервью по телефону проходит в формате «стравливания негатива», поясняют в ИНСОМАР. В опросах по месту жительства, напротив, чаще принимают участие люди менее мобильные и эмоционально более сдержанные. Участие в опросах по месту жительства строится в формате диалога.
ИНСОМАР, при прогнозной явке примерно 50%, оценивает стартовые позиции партий следующим образом:
«Единая Россия» – 52-55%,
КПРФ – 12-14%,
ЛДПР – 10-12%,
«Новые люди» – 7-8%.