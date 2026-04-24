Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,009-0,56%BISVP10,31-0,67%CHKZ16 900+1,81%IMOEX2 735,23-1,31%RTSI1 151,41-1,31%RGBI119,93-0,72%RGBITR780,72-0,67%
Главная / Политика /

ФОМ и ВЦИОМ представили рейтинги одобрения президента

Показатели демонстрируют стабильную тенденцию
Ведомости
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Метцель / ТАСС

Работу президента РФ Владимира Путина одобряют 76% опрошенных россиян. Показатель за неделю не изменился, следует из данных опроса от фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 17 по 19 апреля.

Доверие российскому лидеру у населения третью неделю подряд держится на уровне в 74%.

Правительство работает хорошо по мнению 46% респондентов. Одобрение понизилось на 4 п. п. за неделю. Деятельность премьер-министра РФ Михаила Мишустина одобряют 54% жителей (-1 п. п. за неделю).

Рейтинг партии «Единая Россия», согласно опросу ФОМа, составил 39% (+2 п. п.), КПРФ – 8% (не изменился), ЛДПР – 10% (-1 п. п.), «Справедливая Россия» – 4% (+2 п. п.), «Новые люди» – 6% (не изменился). Процент населения, который не пошел бы на выборы снизился на 5 п. п. и достиг 7%.

Социологи проводили интервью по месту жительства людей среди выборки из 1500 жителей страны в 97 населенных пунктах РФ.

Аналитический центр ВЦИОМ проводил схожее исследование с 13 по 19 апреля. По его данным, показатель одобрения деятельности президента составил 65,6% (-1,1 п. п. за неделю). О доверии Путину заявили 71% респондентов (-1,0 п. п.).

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства составили 44,3% (-0,4 п. п.) и 39,7% (-0,5 п. п.) соответственно. О доверии Мишустину сообщили 53,8% россиян (-0,8 п. п.), главе КПРФ Геннадию Зюганову – 32,7% (+2,5 п. п.), председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову – 29,8% (+2,6 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 19,6% (+0,6 п. п.), Алексею Нечаеву – 10,0% (+0,1 п. п.).

Рейтинги партий, согласно опросу ВЦИОМ, следующие:

  • «Единой России» – 27,7% (+0,4 п. п.),

  • фракции «Новые люди» – 13,4% (+1,0 п. п.),

  • у КПРФ 10,9%, как и на прошлой неделе.

  • ЛДПР поддерживают 10,1% респондентов (-0,7 п. п.),

  • «Справедливую Россию» – 5,4% (+0,2 п. п.).

Опрос ВЦИОМа проводился методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров. Аналитики ежедневно опрашивают 1600 респондентов и приводят среднее значение за семь дней опроса.

Институт социального маркетинга ИНСОМАР отмечает, что рейтинги партий в значительной степени зависят от метода измерения. Этим объясняется разницы в представленных цифрах. Так, ФОМ проводит опросы по месту жительства, ВЦИОМ – телефонные интервью. В телефонных опросах чаще принимают участие более мобильные группы населения. При этом зачастую участие в интервью по телефону проходит в формате «стравливания негатива», поясняют в ИНСОМАР. В опросах по месту жительства, напротив, чаще принимают участие люди менее мобильные и эмоционально более сдержанные. Участие в опросах по месту жительства строится в формате диалога.

ИНСОМАР, при прогнозной явке примерно 50%, оценивает стартовые позиции партий следующим образом:

  • «Единая Россия» – 52-55%,

  • КПРФ – 12-14%,

  • ЛДПР – 10-12%,

  • «Новые люди» – 7-8%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь