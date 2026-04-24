ФОМ и ВЦИОМ представили рейтинги одобрения президента

Институт социального маркетинга ИНСОМАР отмечает, что рейтинги партий в значительной степени зависят от метода измерения. Этим объясняется разницы в представленных цифрах. Так, ФОМ проводит опросы по месту жительства, ВЦИОМ – телефонные интервью. В телефонных опросах чаще принимают участие более мобильные группы населения. При этом зачастую участие в интервью по телефону проходит в формате «стравливания негатива», поясняют в ИНСОМАР. В опросах по месту жительства, напротив, чаще принимают участие люди менее мобильные и эмоционально более сдержанные. Участие в опросах по месту жительства строится в формате диалога.