ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет 78,7%

Аналогичное исследование представил и фонд «Общественное мнение» (ФОМ), узнавший мнение выборки из 1500 респондентов с 30 января по 1 февраля. По его данным, уровень доверия Путину составил 77% и за неделю не изменился. При этом 80% респондентов (+1 п. п.) считают, что президент хорошо выполняет свою работу. Положительную оценку деятельности правительства дали 55% участников опроса (+3 п. п.), работу Мишустина одобрили 57% респондентов (+3 п. п.).