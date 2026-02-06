ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет 78,7%Показатель одобрения деятельности главы страны за неделю достиг 75,1%
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78,7%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.
Как следует из материалов исследования, уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,1 п. п. и составил 75,1%.
Деятельность правительства РФ одобряют 45,5% опрошенных, показатель снизился на 1,3 п. п. Работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 47% респондентов (–1,9 п. п.), о доверии премьер-министру заявили 57% участников опроса (–1,3 п. п.).
Среди руководителей парламентских партий уровень доверия председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову составил 34,1% (+1 п. п.), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,1% (+0,6 п. п.), председателю ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,8% (–2,5 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 10,4% (+0,9 п. п.).
Уровень поддержки партий, по данным ВЦИОМ, составил: «Единая Россия» – 33,5% (–1,3 п. п.), КПРФ – 9,8% (+1 п. п.), ЛДПР – 10,5% (+0,5 п. п.), «Справедливая Россия» – 4,7% (–0,5 п. п.), «Новые люди» – 8,7% (+0,6 п. п.).
Опрос проводился с 29 января по 1 февраля среди 1600 совершеннолетних россиян методом телефонного интервью.
Аналогичное исследование представил и фонд «Общественное мнение» (ФОМ), узнавший мнение выборки из 1500 респондентов с 30 января по 1 февраля. По его данным, уровень доверия Путину составил 77% и за неделю не изменился. При этом 80% респондентов (+1 п. п.) считают, что президент хорошо выполняет свою работу. Положительную оценку деятельности правительства дали 55% участников опроса (+3 п. п.), работу Мишустина одобрили 57% респондентов (+3 п. п.).
Согласно данным ФОМ, уровень поддержки «Единой России» составил 43% (+1 п. п.), КПРФ – 9% (+2 п. п.), ЛДПР – 9% (без изменений), «Справедливой России» – 3%, партии «Новые люди» – 4%.