ФОМ: Путину доверяют 73% россиян

Лидером партийного рейтинга остается «Единая Россия», которую поддерживают 36% участников опроса. Показатель не изменился по сравнению с прошлым опросом ФОМа. Второе место занимает ЛДПР с результатом 12%, который на 3% ниже предыдущего. Далее следуют КПРФ с 8% (минус 2 п. п.), партия «Новые люди» с 6% (минус 2 п. п.) и «Справедливая Россия», набравшая 3% (минус 1 п. п.).