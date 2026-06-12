ФОМ: Путину доверяют 73% россиян

ФОМ: Путину доверяют 73% россиян75% граждан РФ оценивают положительно работу российского президента
По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 73%, а положительно его работу на посту главы государства оценивают 75% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда, проведенного с 5 по 7 июня среди 1500 респондентов.
Согласно исследованию, оценка деятельности президента выросла на 1% по сравнению с данными за 29–31 мая. При этом уровень доверия главе государства упал на 1%.
Работу правительства России положительно оценили 46% опрошенных, что на 1% меньше, чем за период с 29 по 31 мая. При этом деятельность председателя правительства Михаила Мишустина считают эффективной 52% респондентов (минус 1 п. п.).
Лидером партийного рейтинга остается «Единая Россия», которую поддерживают 36% участников опроса. Показатель не изменился по сравнению с прошлым опросом ФОМа. Второе место занимает ЛДПР с результатом 12%, который на 3% ниже предыдущего. Далее следуют КПРФ с 8% (минус 2 п. п.), партия «Новые люди» с 6% (минус 2 п. п.) и «Справедливая Россия», набравшая 3% (минус 1 п. п.).
Согласно данным ФОМа за 29–31 мая, работу президента одобрили 74%, доверяют ему 74%, работу правительства положительно оценили 47%, деятельность премьер-министра Михаила Мишустина – 53%. Электоральный рейтинг партий: «Единая Россия» – 36%, ЛДПР – 15%, КПРФ – 10%, «Новые люди» – 8%, «Справедливая Россия – За правду» – 4%.
О доверии президенту Путину заявили 72,3% опрошенных ВЦИОМом, следует из данных комбинированного опроса, проведенного с 25 по 31 мая 2026 г. Уровень одобрения деятельности главы государства за тот же период составил 66,6%. Положительную оценку работе правительства РФ и премьер-министра дали 41,4% (плюс 2,2 п. п.) и 44,9% (плюс 1,9 п. п.) респондентов соответственно.
О доверии председателю правительства Михаилу Мишустину заявили 54,6% опрошенных (плюс 1,5 п. п.). Уровень поддержки партий составил: «Единая Россия» – 32% (минус 0,7 п. п.), ЛДПР – 11,7% (плюс 3,2 п. п.), КПРФ – 10,1% (минус 0,8 п. п.), «Новые люди» – 10,0% (минус 1,5 п. п.), «Справедливая Россия – За правду» – 6,1% (плюс 0,4 п. п.).