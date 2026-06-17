Вэнс указал на высокий уровень поддержки Путина в России
Президент России Владимир Путин имеет высокий уровень поддержки среди граждан своей страны. На это указал вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей новой книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере» (Communion: Finding My Way Back to Faith).
«Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», – написал Вэнс (цитата по ТАСС).
Американский вице-президент рассказал, что на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 г. встретился с неназванным «российским диссидентом». На тот момент Вэнс был сенатором США. По его словам, на этой встрече он «узнал о психологии российского государства больше, чем за недели чтения американских публикаций». Он вспомнил, что тогда задавался вопросом: «Почему Путин так популярен?». На одной из встреч на конференции Вэнс отметил популярность Путина и был «немедленно подвергнут критике». Он заявил, что «Мюнхен стал местом, где люди погрязли в утешительной лжи, а не признавали неудобную правду».
По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ) за 5-7 июня, уровень доверия россиян Путину составил 73%, а положительно его работу на посту главы государства оценивают 75% граждан. Согласно исследованию, оценка деятельности президента РФ выросла на 1% по сравнению с данными за 29–31 мая. При этом уровень доверия главе государства упал на 1%.