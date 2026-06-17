Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN337,85-0,54%CNY Бирж.00%IMOEX2 490,52-2,06%RTSI1 087,58-1,63%RGBI118,45+0,03%RGBITR784,18+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вэнс указал на высокий уровень поддержки Путина в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин имеет высокий уровень поддержки среди граждан своей страны. На это указал вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей новой книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере» (Communion: Finding My Way Back to Faith).

«Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», – написал Вэнс (цитата по ТАСС).

Американский вице-президент рассказал, что на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 г. встретился с неназванным «российским диссидентом». На тот момент Вэнс был сенатором США. По его словам, на этой встрече он «узнал о психологии российского государства больше, чем за недели чтения американских публикаций». Он вспомнил, что тогда задавался вопросом: «Почему Путин так популярен?». На одной из встреч на конференции Вэнс отметил популярность Путина и был «немедленно подвергнут критике». Он заявил, что «Мюнхен стал местом, где люди погрязли в утешительной лжи, а не признавали неудобную правду».

ФОМ: Путину доверяют 73% россиян

Политика / Власть

По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ) за 5-7 июня, уровень доверия россиян Путину составил 73%, а положительно его работу на посту главы государства оценивают 75% граждан. Согласно исследованию, оценка деятельности президента РФ выросла на 1% по сравнению с данными за 29–31 мая. При этом уровень доверия главе государства упал на 1%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь