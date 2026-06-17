Вэнс указал на высокий уровень поддержки Путина в России

Американский вице-президент рассказал, что на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 г. встретился с неназванным «российским диссидентом». На тот момент Вэнс был сенатором США. По его словам, на этой встрече он «узнал о психологии российского государства больше, чем за недели чтения американских публикаций». Он вспомнил, что тогда задавался вопросом: «Почему Путин так популярен?». На одной из встреч на конференции Вэнс отметил популярность Путина и был «немедленно подвергнут критике». Он заявил, что «Мюнхен стал местом, где люди погрязли в утешительной лжи, а не признавали неудобную правду».