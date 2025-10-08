Кремлевский чиновник придумал формулу доверия к власти

Кремлевский чиновник придумал формулу доверия к властиО ней начальник управления президента по анализу соцпроцессов Александр Харичев написал в статье о социальной архитектуре
Начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев вывел формулу доверия к власти. Он описал ее в своей новой статье «Социальная архитектура: от запросов в настоящем к горизонтам будущего», которая опубликована в журнале «Блокнот гражданского просвещения» за август – сентябрь (журнал выпускается ЭИСИ и обществом «Знание»). «Ведомости» ознакомились с текстом публикации.
Чиновник начинает с того, что после распада СССР в России стали развиваться политтехнологии, которые основывались на американских и европейских примерах. Они работали по принципу «победа любой ценой»: успех достигался «за счет манипуляций общественным сознанием и агрессивной рекламы». Причем их применяли только во время выборов, пишет Харичев.
Со стабилизацией общественно-политической ситуации критерии оценки работы власти стали другими, возник запрос «на реальные дела», а это привело к трансформации социальных и политических технологий. Это выразилось в необходимости создания платформ для диалога с гражданами. «В этой новой реальности главным ресурсом политических сил стало доверие – прочный фундамент общественных отношений, обеспечивающий стабильное и поступательное развитие государства», – пишет Харичев. Оно является опорой для долгосрочных «просоциальных» стратегий развития, уверен чиновник.
Харичев называет доверие «сложным социально-психологическим давлением»: «Оно всегда возникает в процессе взаимодействия, связано с конкретными ситуациями, динамически изменяется и может быть сформировано в результате целенаправленных действий». Сочетание таких факторов он придумал облечь в формулу: «доверие равняется честность плюс возможности плюс мотивация поделенное на дистанцию». По его словам, у этой формулы два измерения: коммуникативное и деятельностное.
Честность чиновник называет «непреложным правилом доверительной коммуникации» между властью и гражданами в мире, где любая информация быстро становится публичной и проверяемой. «Вместе с тем доверие рождается только там, где обещания становятся делами», – полагает чиновник. Возможности – это ресурсы и инструменты, которыми власть может улучшить жизнь граждан, главным «мерилом эффективности деятельности власти» становится «ощутимый результат».
Мотивацию Харичев описывает как готовность власти заботиться о людях, ставя во главу угла их интересы.
Доверие общества к власти зависит от количества и качества информационных контактов между ними: чем их больше, тем короче дистанция. «Сокращение дистанции – это практическое выражение честности, возможностей и мотивации власти. Оно создает ощущение близости государства, которое не скрывается за стеной бюрократических формальностей, а ведет открытый диалог с людьми», – написано в статье.
После этого Харичев рассказывает про социальную архитектуру, которую он формулирует как «целенаправленную деятельность по проектированию и организации общественно значимых изменений». Он приводит примеры проектов социальной архитектуры вроде «Бессмертного полка» или национального центра «Россия». Об этом чиновник говорил и на сессиях на Восточном экономическом форуме и на симпозиуме «Создавая будущее».
В январе 2025 г. был запущен конкурс социальных архитекторов, на него было подано 7500 заявок, в очный финал вышли 220 конкурсантов. Итоги конкурса будут подведены в конце октября.
Источники «Ведомостей» говорили, что конкурс будет решать задачу по отбору специалистов, которые впоследствии смогут работать на выборах разного уровня: именно политтехнологи и гражданские активисты с организационным опытом составят костяк участников конкурса. В АП поняли, что есть сотни людей, которые «не очень поддаются учету», но научились влиять «на общественное сознание и общественное действие», говорил еще один собеседник.
С сентября в МГУ на факультете политологии запустили магистерскую программу по социальной архитектуре, а в Финансовом университете на факультете социальных наук магистры смогут получить также диплом о профессиональной переподготовке по квалификации «социальный архитектор».
Харичев выпускает несколько статей в год. Последняя публикация в том же «Блокноте гражданского просвещения» за март – апрель 2025 г. называлась «Цивилизация «Россия» и рассказывала о мировоззрении россиян в понимании Харичева.