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В Кремле заявили о готовности защищать Калининградскую область

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия будет обеспечивать безопасность Калининградской области в соответствии со своим законодательством, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о предупреждении Москвы в адрес альянса по поводу российского региона.

«Калининград является неотъемлемой частью Российской Федерации. Это наш очень важный, самый западный регион России», – сказал Песков. По его словам, заявления Москвы не следует воспринимать как стремление к конфронтации. Представитель Кремля связал их с происходящей, по его оценке, милитаризацией европейских стран и их военной поддержкой Украины.

30 сентября посольство России в Ирландии заявило, что Москва готова использовать весь имеющийся арсенал для защиты Калининградской области в случае попытки ее изоляции со стороны НАТО. В дипмиссии также указали на рост военной активности альянса в Балтийском регионе.

13 сентября Песков говорил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области на фоне призывов усилить учения НАТО у границ региона. Поводом стало предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского проводить более интенсивные учения альянса рядом с областью.

4 сентября глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что НАТО ранее проводило учения, в ходе которых моделировалась операция по блокировке Калининградской области. Он подчеркнул, что Россия способна предотвратить агрессию с любой стороны.

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