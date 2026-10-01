В Кремле заявили о готовности защищать Калининградскую область

«Калининград является неотъемлемой частью Российской Федерации. Это наш очень важный, самый западный регион России», – сказал Песков. По его словам, заявления Москвы не следует воспринимать как стремление к конфронтации. Представитель Кремля связал их с происходящей, по его оценке, милитаризацией европейских стран и их военной поддержкой Украины.