Нарышкин: Россия может противостоять любой агрессии
Россия может предотвратить любую агрессию с любой стороны, заявил на пресс-конференции по итогам XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«У группировок российских Вооруженных сил в Калининградской области, в приграничных регионах северо-запада и запада России и Балтийского флота есть все возможности предотвратить любую агрессию и нанести поражение любому агрессору, с какой бы стороны она ни происходила», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Нарышкин напомнил, что совсем недавно НАТО проводило учения, целью которых было смоделировать операцию по блокировке Калининградской области.
В июне ВС Литвы, Польши и Франции провели учения на территории прибалтийской республики.
4 сентября Нарышкин заявил, что НАТО заинтересовано в продолжении конфликта на Украине, поскольку таким образом оно может сдерживать потенциал России. По его словам, Североатлантический альянс решил ослабить Россию таким методом, проведя анализ готовности РФ и Запада к вооруженному столкновению.