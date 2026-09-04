Нарышкин: Россия может противостоять любой агрессии

«У группировок российских Вооруженных сил в Калининградской области, в приграничных регионах северо-запада и запада России и Балтийского флота есть все возможности предотвратить любую агрессию и нанести поражение любому агрессору, с какой бы стороны она ни происходила», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).