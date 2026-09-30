Дипмиссия допустила применение ядерного оружия при блокаде Калининграда

В дипмиссии также обратили внимание, что с июня по сентябрь 2026 г. в Польше, Латвии, Литве, Норвегии, Финляндии и в Балтийском море состоялись «почти непрерывные» военные учения НАТО с антироссийскими сценариями. Кроме того, Финляндия и страны Балтии, входящие в НАТО и интегрированные в ядерное планирование Альянса, либо присоединились, либо планируют присоединиться к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона о так называемом «передовом сдерживании». Инициатива предусматривает размещение французского ядерного оружия на их территории – то есть, «у порога» России. Совместные литовско-польско-французские военные учения Gallant Boar 2026 были специально нацелены на Калининград, подчеркнули в посольстве.