Дипмиссия допустила применение ядерного оружия при блокаде Калининграда
Для защиты своей территории Россия будет готова применить весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны. Об этом говорится в сообщении посольства России в Ирландии.
В посольстве обратили внимание на информацию о подготовке НАТО воздушной и морской блокады Калининграда и Калининградской области. Согласно заявлению дипмиссии, при сценарии блокады города высок риск вооруженного противостояния, «с вероятностью применения Россией упреждающих ударов по центрам принятия решений в странах альянса уже на ранней стадии конфликта».
В дипмиссии также обратили внимание, что с июня по сентябрь 2026 г. в Польше, Латвии, Литве, Норвегии, Финляндии и в Балтийском море состоялись «почти непрерывные» военные учения НАТО с антироссийскими сценариями. Кроме того, Финляндия и страны Балтии, входящие в НАТО и интегрированные в ядерное планирование Альянса, либо присоединились, либо планируют присоединиться к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона о так называемом «передовом сдерживании». Инициатива предусматривает размещение французского ядерного оружия на их территории – то есть, «у порога» России. Совместные литовско-польско-французские военные учения Gallant Boar 2026 были специально нацелены на Калининград, подчеркнули в посольстве.
29 сентября посольство России в Великобритании заявляло, что выступающие с планами блокады Калининграда не должны питать иллюзии о последствиях. В дипмиссии также подчеркнули, что Россия даст ответ с использованием оружия, в том числе ядерного, на военные действия Великобритании или НАТО.
13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия принимает все меры для безопасности Калининградской области в условиях призывов усилить учения НАТО у границ региона. 26 июля президент России Владимир Путин подчеркивал, что безопасность Калининградской области при возникновении каких бы ни было угроз будет обеспечиваться всеми возможностями РФ.