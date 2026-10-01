Путин заявил о зеркальном ответе на попытки захвата российских судов
Россия будет действовать зеркально в ответ на попытки захвата российских судов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.
По его словам, ответные меры могут предприниматься в разных регионах, в том числе на Балтике и в Тихом океане.
«Мы за свободу судоходства. Мы против всяких ограничений. И новые правила можно не изобретать. Потому что какой смысл в новых правилах, если их никто не соблюдает. Надо просто соблюдать существующие правила и ничего не придумывать», – сказал президент.
12 августа Путин также назвал пиратством и разбоем планы Евросоюза по захвату российских судов и их имущества. По словам президента, если данные планы реализуются на практике, Россия будет вынуждена ответить зеркально.