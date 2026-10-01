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Путин заявил, что не жалеет о попытках договориться с Западом

Антон Потоков

Президент России Владимир Путин заявил, что не жалеет об усилиях, которые предпринимал в 2000-е гг. для выстраивания договоренностей с западными странами. Об этом он сказал на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.

По его словам, в противном случае у России могли бы остаться сомнения в том, что она сделала все необходимое для достижения взаимопонимания.

«Но мы все сделали, все предложили и поняли, что нас там не ждут. Нам просто сказали "нет", вот и все. И параллельно продолжали долбить», – сказал Путин.

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