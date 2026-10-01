Путин заявил, что не жалеет о попытках договориться с Западом
Президент России Владимир Путин заявил, что не жалеет об усилиях, которые предпринимал в 2000-е гг. для выстраивания договоренностей с западными странами. Об этом он сказал на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.
По его словам, в противном случае у России могли бы остаться сомнения в том, что она сделала все необходимое для достижения взаимопонимания.
«Но мы все сделали, все предложили и поняли, что нас там не ждут. Нам просто сказали "нет", вот и все. И параллельно продолжали долбить», – сказал Путин.