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Премьер Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Премьер-министр Болгарии Румен Радев провел встречу с послом России Элеонорой Митрофановой после атак беспилотников на торговые суда в Черном море вблизи болгарских территориальных вод. Об этом сообщила пресс-служба правительства Болгарии.

Радев подчеркнул, что София не располагает однозначными доказательствами происхождения беспилотников. При этом, по его мнению, нет логики в том, чтобы Украина уничтожала собственные суда, а последствия нападений выгодны России.

В ответ Митрофанова заявила, что не получала от Минобороны РФ никакой информации о последних атаках на торговые суда в Черном море. Российский посол также не исключила, что произошедшее могло быть провокацией третьей стороны.

Болгарский премьер назвал удары по торговым судам недопустимыми и заявил, что они ведут к эскалации конфликта. По его словам, София продолжит расследование совместно с союзниками по ЕС и НАТО.

Ранее 13 октября Радев объявил о намерении вызвать Митрофанову после новых ударов по судам. Тогда он сообщил, что в 17 морских милях к востоку от Крапеца затонуло торговое судно.

В ночь на 13 октября три беспилотника атаковали сухогруз Chelsea 3 под флагом Мальты к востоку от болгарского города Бяла. Все 15 членов экипажа спасены, пятерым морякам потребовалась медицинская помощь.

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