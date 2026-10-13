Болгария вызовет посла России после атак дронов на суда в Черном море

«У нас нет веских и неопровержимых доказательств для предъявления обвинений какой-либо из сторон, но логика, как я уже говорил, указывает на то, что результат в пользу Российской Федерации. Поэтому сегодня я вызову на беседу посла Митрофанову», – заявил Радев.