Болгария вызовет посла России после атак дронов на суда в Черном море
Болгария намерена вызвать посла России в Софии Элеонору Митрофанову после новых атак беспилотников на торговые суда в Черном море. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев на внеочередном заседании Совета безопасности при правительстве, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
«У нас нет веских и неопровержимых доказательств для предъявления обвинений какой-либо из сторон, но логика, как я уже говорил, указывает на то, что результат в пользу Российской Федерации. Поэтому сегодня я вызову на беседу посла Митрофанову», – заявил Радев.
По словам премьера, нападения произошли в непосредственной близости от болгарских территориальных вод. Он назвал их абсолютно неприемлемыми и сообщил, что постоянные представители Болгарии при НАТО и Евросоюзе уже уведомлены о произошедшем. Радев также анонсировал встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
В ночь на 13 октября стало известно об атаке трех беспилотников на сухогруз Chelsea 3 в Черном море. По данным морского портала Maritime.bg, судно следовало из турецкого порта Гиресун в Джурджулешты. По словам Радева, все 15 членов экипажа, включая семерых граждан Украины и восьмерых граждан Азербайджана, спасены. Пятерым морякам потребовалась медицинская помощь из-за незначительных травм.
Кроме того, премьер сообщил о затоплении другого судна в 17 морских милях к востоку от населенного пункта Крапец. По предварительным данным, спасен один член его экипажа. Болгария запросила содействие в расследовании атак, чтобы установить происхождение беспилотников.
26 августа у побережья Болгарии обнаружили три беспилотника. Один аппарат вынесло на пляж Кабакум недалеко от Варны, еще два нашли у Паша-Дере и Поморие.