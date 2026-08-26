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В Болгарии у побережья Черного моря обнаружили три беспилотника

Ведомости

В Болгарии у побережья Черного моря обнаружили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил телеканал Nova.

Один из дронов утром вынесло на пляж Кабакум недалеко от Варны. На место прибыли пограничники и военнослужащие, район оцепили. В Минобороны Болгарии сообщили телеканалу, что взрывчатых веществ на аппарате не обнаружили. Его решили доставить на военно-морскую базу Варна.

Еще один беспилотник нашли на пляже Паша-Дере. Объект обследовали, после чего взорвали в море.

Третий БПЛА обнаружили возле города Поморие. Группа ВМС Болгарии получила сигнал о предмете в водах Черного моря, установила, что это беспилотник, и уничтожила его на месте с соблюдением мер безопасности.

Накануне в районе курорта Камчия нашли крыло военного дрона без боевой части. Еще один целый беспилотник ранее обнаружили возле Царево.

14 августа в районе населенного пункта Лункавица (уезд Тулча) в 5 км от украинской границы в Румынии рухнул беспилотник. 

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