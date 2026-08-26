В Болгарии у побережья Черного моря обнаружили три беспилотника

Один из дронов утром вынесло на пляж Кабакум недалеко от Варны. На место прибыли пограничники и военнослужащие, район оцепили. В Минобороны Болгарии сообщили телеканалу, что взрывчатых веществ на аппарате не обнаружили. Его решили доставить на военно-морскую базу Варна.