В Румынии упал беспилотник недалеко от границы с Украиной
В районе населенного пункта Лункавица (уезд Тулча), в 5 км от украинской границы в Румынии рухнул беспилотник. Об этом сообщает румынское минобороны.
Системы радиолокационного наблюдения страны не обнаружили воздушную цель, так как она двигалась на очень малой высоте. Дрон упал в лесистой местности. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений.
Группа министерства национальной обороны на вертолете обследует район падения БПЛА.
14 августа был ликвидирован беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии. Финляндия ввела ограничения на авиационное и морское движение в восточной части Финского залива.