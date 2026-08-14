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В Румынии упал беспилотник недалеко от границы с Украиной

Ведомости

В районе населенного пункта Лункавица (уезд Тулча), в 5 км от украинской границы в Румынии рухнул беспилотник. Об этом сообщает румынское минобороны.

Системы радиолокационного наблюдения страны не обнаружили воздушную цель, так как она двигалась на очень малой высоте. Дрон упал в лесистой местности. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений.

Группа министерства национальной обороны на вертолете обследует район падения БПЛА.

14 августа был ликвидирован беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии. Финляндия ввела ограничения на авиационное и морское движение в восточной части Финского залива.

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