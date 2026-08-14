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В Латвии сбили беспилотник

Инна Шульгина

Истребители НАТО сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на вооруженные силы страны.

Вооруженные силы также объявили тревогу по поводу воздушной угрозы в регионах, близких к России. Финляндия ввела ограничения на авиационное и морское движение в восточной части Финского залива.

С начала суток силы ПВО сбили 51 украинский беспилотник над Ленобластью, сообщал губернатор Александр Дрозденко. В порту Усть-Луга начался пожар.

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