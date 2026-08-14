Повреждение в районе порта Усть-Луга зафиксировали после атаки БПЛА
После атаки украинских беспилотников было зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
За ночь силы ПВО сбили над регионом 37 БПЛА.
Позже Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга начался пожар, а число сбитых над Ленобластью дронов выросло до 51.
4 августа после атаки беспилотника на распределительный центр «Ленты» в Ленинградской области начался пожар. Сотрудников эвакуировали, один человек получил ожоги. Тогда же были повреждены склады Wildberries рядом с Красным Бором в Тосненском районе.